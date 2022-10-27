https://crimea.ria.ru/20221027/simferopolets-poydet-pod-sud-za-popytku-ubiystva-voditelya-trolleybusa-1125113832.html

Симферополец пойдет под суд за попытку убийства водителя троллейбуса

Симферополец пойдет под суд за попытку убийства водителя троллейбуса - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Симферополец пойдет под суд за попытку убийства водителя троллейбуса

Житель Симферополя пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T16:14

2022-10-27T16:14

2022-10-27T16:15

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происшествия

прокуратура республики крым

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.Крымчанин пойдет под суд за попытку зарезать подростка >>По данным следствия, в начале августа между мужчиной и водителем троллейбуса произошла ссора, в ходе которой водитель выгнал обвиняемого из салона общественного транспорта.Как добавили в пресс-службе Крымского Следкома, злоумышленник успел ударить водителя ножом в область шеи, однако активное сопротивление потерпевшего и пассажиров остановило его. Пострадавшему водителю своевременно была оказана медицинская помощь.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20221019/garpun-so-strelami-i-nozh-zhitel-kubani-ustroil-raspravu-v-dachnom-poselke-1124971354.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком