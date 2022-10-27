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Симферополец пойдет под суд за попытку убийства водителя троллейбуса
Симферополец пойдет под суд за попытку убийства водителя троллейбуса - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Симферополец пойдет под суд за попытку убийства водителя троллейбуса
Житель Симферополя пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T16:14
2022-10-27T16:14
2022-10-27T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.Крымчанин пойдет под суд за попытку зарезать подростка >>По данным следствия, в начале августа между мужчиной и водителем троллейбуса произошла ссора, в ходе которой водитель выгнал обвиняемого из салона общественного транспорта.Как добавили в пресс-службе Крымского Следкома, злоумышленник успел ударить водителя ножом в область шеи, однако активное сопротивление потерпевшего и пассажиров остановило его. Пострадавшему водителю своевременно была оказана медицинская помощь.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
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крым, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком
Симферополец пойдет под суд за попытку убийства водителя троллейбуса
Житель Крыма пойдет под суд за попытку зарезать водителя троллейбуса
16:14 27.10.2022 (обновлено: 16:15 27.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным следствия, в начале августа между мужчиной и водителем троллейбуса произошла ссора, в ходе которой водитель выгнал обвиняемого из салона общественного транспорта.
"Обвиняемый, вернувшись домой, взял разделочный нож и отправился на остановку общественного транспорта. Войдя в троллейбус, мужчина, не обращая внимание на то, что водителем транспорта является иное лицо, попытался нанести ему удар ножом, но не смог довести свой умысел до конца в связи с сопротивлением последнего", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе Крымского Следкома, злоумышленник успел ударить водителя ножом в область шеи, однако активное сопротивление потерпевшего и пассажиров остановило его. Пострадавшему водителю своевременно была оказана медицинская помощь.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.