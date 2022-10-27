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Главные новости и заявления дня: 27 октября

Главные новости и заявления дня: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Главные новости и заявления дня: 27 октября

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Ксения Собчак уехала из России в Литву. Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области. В Запорожской... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T22:02

2022-10-27T22:02

2022-10-27T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Ксения Собчак уехала из России в Литву. Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области. В Запорожской области ввели новые ограничения. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Главные события сегодняшнего дня - в подборке РИА Новости Крым.Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭСБеспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Трансформатор получил минимальные повреждения, обошлось без пострадавших.После удара потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает функционировать в штатном режиме. В Севастополе в связи с этим в ближайшее время усилят охрану объектов критической инфраструктуры.Собчак уехала в ЛитвуКсения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.Сама журналистка заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет", который связывают с уголовным делом.Режим ЧС ввели в селах Белгородской областиВ четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей будут переселять в безопасное место. Кроме того, им выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области.Запрет алкоголя и проверка телефонов: новые ограничения на ЗапорожьеВ Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность.Власти Запорожской области ввели также жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения.Путин выступил на "Валдае"Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал ряд важных заявлений.Так, он заявил что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах.Он подчеркнул, что сегодня всем вместе необходимо искать решения по формированию безопасности и стабильности в мире.А также, отметил что угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения.

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https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-lnr-sformirovali-shtab-teroborony-1125125824.html

https://crimea.ria.ru/20221027/na-kpp-chongar-so-storony-khersonskoy-oblasti-stoyat-desyatki-fur--prichina-1125113081.html

https://crimea.ria.ru/20221026/vozle-zdaniya-telekompanii-v-melitopole-nayden-skhron-so-vzryvchatkoy-1125101215.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество