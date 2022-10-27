Главные новости и заявления дня: 27 октября
Главные новости и заявления четверга, 27 октября
© РИА Новости КрымБалаклавская ТЭС
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Ксения Собчак уехала из России в Литву. Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области. В Запорожской области ввели новые ограничения. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Главные события сегодняшнего дня - в подборке РИА Новости Крым.
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС
Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Трансформатор получил минимальные повреждения, обошлось без пострадавших.
После удара потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает функционировать в штатном режиме. В Севастополе в связи с этим в ближайшее время усилят охрану объектов критической инфраструктуры.
Собчак уехала в Литву
Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Сама журналистка заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет", который связывают с уголовным делом.
Режим ЧС ввели в селах Белгородской области
В четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей будут переселять в безопасное место. Кроме того, им выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области.
Запрет алкоголя и проверка телефонов: новые ограничения на Запорожье
В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность.
Власти Запорожской области ввели также жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения.
Путин выступил на "Валдае"
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал ряд важных заявлений.
Так, он заявил что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах.
Он подчеркнул, что сегодня всем вместе необходимо искать решения по формированию безопасности и стабильности в мире.
А также, отметил что угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения.