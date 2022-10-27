Рейтинг@Mail.ru
Главные новости и заявления дня: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221027/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-27-oktyabrya-1125130202.html
Главные новости и заявления дня: 27 октября
Главные новости и заявления дня: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Главные новости и заявления дня: 27 октября
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Ксения Собчак уехала из России в Литву. Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области. В Запорожской... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T22:02
2022-10-27T22:02
главное за день
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125114420_0:33:1600:933_1920x0_80_0_0_024f9cc74fe80e3391d4d3698cd7c920.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Ксения Собчак уехала из России в Литву. Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области. В Запорожской области ввели новые ограничения. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Главные события сегодняшнего дня - в подборке РИА Новости Крым.Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭСБеспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Трансформатор получил минимальные повреждения, обошлось без пострадавших.После удара потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает функционировать в штатном режиме. В Севастополе в связи с этим в ближайшее время усилят охрану объектов критической инфраструктуры.Собчак уехала в ЛитвуКсения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.Сама журналистка заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет", который связывают с уголовным делом.Режим ЧС ввели в селах Белгородской областиВ четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей будут переселять в безопасное место. Кроме того, им выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области.Запрет алкоголя и проверка телефонов: новые ограничения на ЗапорожьеВ Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность.Власти Запорожской области ввели также жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения.Путин выступил на "Валдае"Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал ряд важных заявлений.Так, он заявил что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах.Он подчеркнул, что сегодня всем вместе необходимо искать решения по формированию безопасности и стабильности в мире.А также, отметил что угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения.
https://crimea.ria.ru/20221027/vladeltsa-taygana-olega-zubkova-osvobodili-pod-podpisku-o-nevyezde-1125129906.html
https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-lnr-sformirovali-shtab-teroborony-1125125824.html
https://crimea.ria.ru/20221027/na-kpp-chongar-so-storony-khersonskoy-oblasti-stoyat-desyatki-fur--prichina-1125113081.html
https://crimea.ria.ru/20221026/vozle-zdaniya-telekompanii-v-melitopole-nayden-skhron-so-vzryvchatkoy-1125101215.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125114420_156:0:1444:966_1920x0_80_0_0_938fff70762d38111c0727c34e6d1c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, общество
Главные новости и заявления дня: 27 октября

Главные новости и заявления четверга, 27 октября

22:02 27.10.2022
 
© РИА Новости КрымБалаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Ксения Собчак уехала из России в Литву. Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области. В Запорожской области ввели новые ограничения. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Главные события сегодняшнего дня - в подборке РИА Новости Крым.
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС
Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Трансформатор получил минимальные повреждения, обошлось без пострадавших.
После удара потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает функционировать в штатном режиме. В Севастополе в связи с этим в ближайшее время усилят охрану объектов критической инфраструктуры.
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
19:08
Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде
Собчак уехала в Литву
Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Сама журналистка заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет", который связывают с уголовным делом.
Режим ЧС ввели в селах Белгородской области
В четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей будут переселять в безопасное место. Кроме того, им выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области.
Подсчет голосов на выборах в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:22
Власти ЛНР сформировали штаб теробороны
Запрет алкоголя и проверка телефонов: новые ограничения на Запорожье
В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность.
Власти Запорожской области ввели также жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения.
Очередь из грузовиков на границе Крыма. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
15:11
На КПП Чонгар со стороны Херсонской области стоят десятки фур – причина
Путин выступил на "Валдае"
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал ряд важных заявлений.
Так, он заявил что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах.
Он подчеркнул, что сегодня всем вместе необходимо искать решения по формированию безопасности и стабильности в мире.
А также, отметил что угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения.
Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
Вчера, 18:13
Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
Главное за деньНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости и заявления дня: 27 октября
21:55Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач
21:37Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
21:18Крым и Севастополь получат финансовую помощь в приоритетном порядке
21:09Спать и учиться одновременно – ученые подтвердили старый способ
20:49Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков
20:33Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео
20:13Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка
19:42В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
19:08Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде
19:01Власти Запорожья рассказали, что будут искать в смартфонах граждан
18:56Путин оценил перспективу применения ядерного оружия
18:52Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин
18:47Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин
18:47Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос
18:31Запрет на посещение лесов Крыма продлен
18:10Россия не считает себя врагом Запада – Путин
18:06Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок
17:52Путин перечислил основные акценты строительства многополярного мира
17:48"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов
Лента новостейМолния