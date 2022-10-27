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"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов
"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов - РИА Новости Крым, 27.10.2022
"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов
Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T17:48
2022-10-27T17:48
владимир путин (политик)
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
https://crimea.ria.ru/20221021/peskov-istina-po-delu-o-diversii-na-severnykh-potokakh-mnogikh-udivit-1125021716.html
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владимир путин (политик), экономика, в мире
"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов

Путин: уничтожение европейских газопроводов – запредельно

17:48 27.10.2022
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
© Командование обороны Дании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Уничтожение (Западом) общеевропейских газопроводов - это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин.
Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит
 
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