https://crimea.ria.ru/20221027/eto-zapredelno---putin-ob-unichtozhenii-evropeyskikh-gazoprovodov-1125126902.html

"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов

"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов - РИА Новости Крым, 27.10.2022

"Это запредельно" - Путин об уничтожении европейских газопроводов

Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T17:48

2022-10-27T17:48

2022-10-27T17:48

владимир путин (политик)

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.

https://crimea.ria.ru/20221021/peskov-istina-po-delu-o-diversii-na-severnykh-potokakh-mnogikh-udivit-1125021716.html

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владимир путин (политик), экономика, в мире