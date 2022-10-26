https://crimea.ria.ru/20221026/izmenit-li-sunak-otnosheniya-moskvy-i-londona--prognoz-eksperta-1125083566.html

Изменит ли Сунак отношения Москвы и Лондона — прогноз эксперта

Изменит ли Сунак отношения Москвы и Лондона — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Изменит ли Сунак отношения Москвы и Лондона — прогноз эксперта

Отношения Москвы и Лондона останутся неизменными, так как новый премьер Британии Риши Сунак продолжит придерживаться мнения политической элиты, не имея... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T07:01

2022-10-26T07:01

2022-10-26T07:01

великобритания

политика

российская федерация (россия, рф)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111417/41/1114174166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45ae66325e6a6c6c29779233be42ec79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Отношения Москвы и Лондона останутся неизменными, так как новый премьер Британии Риши Сунак продолжит придерживаться мнения политической элиты, не имея собственного желания что-то менять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его словам, новый премьер Британии будет в определенной степени ставленником, в определенной — заложником. При этом сам Сунак не видит, по мнению эксперта, никакой необходимости что-то менять."Его отношения с Россией не такие эпатажные, как у двух его предшественников, но ничуть не лучше в целом. Это часть британской политической системы, и там очень мало людей, которые могут позволить себе некое вольнодумство. Никто из британских консерваторов активно не выступал с позиции противоречащей британской политической элите. И если в США есть диссиденты и среди республиканцев, и среди демократов, то у Британии их среди консерваторов не было вообще" — объяснил Брутер.Он также отметил, что победа Сунака после проигрыша Трасс является своеобразным показателем демократии в Англии и попыткой британской политической элиты возвратиться к "нормальности". Потому что эксперименты и неадекватность Джонсона и Трасс сильно сказались на рейтинге политической элиты. При этом идея отставки Трасс напротив принадлежит Вашингтону, а вовсе не Лондону.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак, так как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.

https://crimea.ria.ru/20221025/korol-karl-iii-prinyal-otstavku-trass-1125073350.html

великобритания

российская федерация (россия, рф)

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, политика, российская федерация (россия, рф), сша