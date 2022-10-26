https://crimea.ria.ru/20221026/izmenit-li-sunak-otnosheniya-moskvy-i-londona--prognoz-eksperta-1125083566.html
Изменит ли Сунак отношения Москвы и Лондона — прогноз эксперта
Изменит ли Сунак отношения Москвы и Лондона — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Изменит ли Сунак отношения Москвы и Лондона — прогноз эксперта
Отношения Москвы и Лондона останутся неизменными, так как новый премьер Британии Риши Сунак продолжит придерживаться мнения политической элиты, не имея... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T07:01
2022-10-26T07:01
2022-10-26T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Отношения Москвы и Лондона останутся неизменными, так как новый премьер Британии Риши Сунак продолжит придерживаться мнения политической элиты, не имея собственного желания что-то менять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его словам, новый премьер Британии будет в определенной степени ставленником, в определенной — заложником. При этом сам Сунак не видит, по мнению эксперта, никакой необходимости что-то менять."Его отношения с Россией не такие эпатажные, как у двух его предшественников, но ничуть не лучше в целом. Это часть британской политической системы, и там очень мало людей, которые могут позволить себе некое вольнодумство. Никто из британских консерваторов активно не выступал с позиции противоречащей британской политической элите. И если в США есть диссиденты и среди республиканцев, и среди демократов, то у Британии их среди консерваторов не было вообще" — объяснил Брутер.Он также отметил, что победа Сунака после проигрыша Трасс является своеобразным показателем демократии в Англии и попыткой британской политической элиты возвратиться к "нормальности". Потому что эксперименты и неадекватность Джонсона и Трасс сильно сказались на рейтинге политической элиты. При этом идея отставки Трасс напротив принадлежит Вашингтону, а вовсе не Лондону.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак, так как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.
https://crimea.ria.ru/20221025/korol-karl-iii-prinyal-otstavku-trass-1125073350.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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великобритания, политика, российская федерация (россия, рф), сша
Изменит ли Сунак отношения Москвы и Лондона — прогноз эксперта
Эксперт оценил вероятность изменения отношений Москвы и Лондона с назначением Сунака
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Отношения Москвы и Лондона останутся неизменными, так как новый премьер Британии Риши Сунак продолжит придерживаться мнения политической элиты, не имея собственного желания что-то менять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Что касается отношений Великобритании с Россией — они никак не изменятся. Они будут такими же, как и были. И дело тут не в риторике, дело в позиции политической элиты. Сунак не будет выходить за те рамки, которые ему предписаны. У него нет никаких полномочий на то, чтобы что-то изменить", — обозначил эксперт.
По его словам, новый премьер Британии будет в определенной степени ставленником, в определенной — заложником. При этом сам Сунак не видит, по мнению эксперта, никакой необходимости что-то менять.
"Его отношения с Россией не такие эпатажные, как у двух его предшественников, но ничуть не лучше в целом. Это часть британской политической системы, и там очень мало людей, которые могут позволить себе некое вольнодумство. Никто из британских консерваторов активно не выступал с позиции противоречащей британской политической элите. И если в США есть диссиденты и среди республиканцев, и среди демократов, то у Британии их среди консерваторов не было вообще" — объяснил Брутер.
Он также отметил, что победа Сунака после проигрыша Трасс является своеобразным показателем демократии в Англии и попыткой британской политической элиты возвратиться к "нормальности". Потому что эксперименты и неадекватность Джонсона и Трасс сильно сказались на рейтинге политической элиты. При этом идея отставки Трасс напротив принадлежит Вашингтону, а вовсе не Лондону.
"Фраза, которую сказал по этому поводу Джо Байден "выходит за рамки всех видов обвинения, возможных между Вашингтоном и Лондоном. Когда президент США говорит о нежелательности экспериментов в экономике в таком виде как были у Трасс, это означает что это больше, чем смертный приговор. Потому что такие вещи вслух не произносятся", — подчеркнул Брутер.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак, так как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.