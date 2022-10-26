https://crimea.ria.ru/20221026/inomarka-utonula-v-vodokhranilische--v-krymu-1125091176.html

Иномарка утонула в водохранилище в Крыму

Иномарка утонула в водохранилище в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Иномарка утонула в водохранилище в Крыму

В водохранилище под Симферополем утонула машина, доставать автомобиль со дна пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T11:47

2022-10-26T11:47

2022-10-26T11:47

мчс крыма

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В водохранилище под Симферополем утонула машина, доставать автомобиль со дна пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.За помощью обратился водитель автомобиля Volkswagen Polo, он сообщил, что машина скатилась в водоем в селе Фонтаны. На место выехала дежурная смена спасателей.Вся спасательная операция заняла около трех часов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют эксперты.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, происшествия, симферополь