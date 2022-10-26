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Иномарка утонула в водохранилище в Крыму
Иномарка утонула в водохранилище в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Иномарка утонула в водохранилище в Крыму
В водохранилище под Симферополем утонула машина, доставать автомобиль со дна пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:47
2022-10-26T11:47
2022-10-26T11:47
мчс крыма
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В водохранилище под Симферополем утонула машина, доставать автомобиль со дна пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.За помощью обратился водитель автомобиля Volkswagen Polo, он сообщил, что машина скатилась в водоем в селе Фонтаны. На место выехала дежурная смена спасателей.Вся спасательная операция заняла около трех часов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют эксперты.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, происшествия, симферополь
Иномарка утонула в водохранилище в Крыму
В водохранилище под Симферополем утонула машина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В водохранилище под Симферополем утонула машина, доставать автомобиль со дна пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
За помощью обратился водитель автомобиля Volkswagen Polo, он сообщил, что машина скатилась в водоем в селе Фонтаны. На место выехала дежурная смена спасателей.
"Сотрудники МЧС погрузились в водоем и приступили к поиску. В течение часа автомобиль был обнаружен на расстоянии около 50 метров от берега на глубине более 6 метров. Сотрудники "Крым-Спас" установили мягкие понтоны парашютного типа, после чего эвакуировали автомобиль", - рассказали в ведомстве.
Вся спасательная операция заняла около трех часов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют эксперты.