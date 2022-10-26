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Иномарка утонула в водохранилище в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Иномарка утонула в водохранилище в Крыму
Иномарка утонула в водохранилище в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Иномарка утонула в водохранилище в Крыму
В водохранилище под Симферополем утонула машина, доставать автомобиль со дна пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:47
2022-10-26T11:47
мчс крыма
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В водохранилище под Симферополем утонула машина, доставать автомобиль со дна пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.За помощью обратился водитель автомобиля Volkswagen Polo, он сообщил, что машина скатилась в водоем в селе Фонтаны. На место выехала дежурная смена спасателей.Вся спасательная операция заняла около трех часов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют эксперты.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мчс крыма, происшествия, симферополь
Иномарка утонула в водохранилище в Крыму

В водохранилище под Симферополем утонула машина

11:47 26.10.2022
 
© МЧС Республики КрымСпасатели вытаскивают машину из водоема в селе Фонтаны под Симферополем
Спасатели вытаскивают машину из водоема в селе Фонтаны под Симферополем
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В водохранилище под Симферополем утонула машина, доставать автомобиль со дна пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
За помощью обратился водитель автомобиля Volkswagen Polo, он сообщил, что машина скатилась в водоем в селе Фонтаны. На место выехала дежурная смена спасателей.

"Сотрудники МЧС погрузились в водоем и приступили к поиску. В течение часа автомобиль был обнаружен на расстоянии около 50 метров от берега на глубине более 6 метров. Сотрудники "Крым-Спас" установили мягкие понтоны парашютного типа, после чего эвакуировали автомобиль", - рассказали в ведомстве.

Вся спасательная операция заняла около трех часов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют эксперты.
 
МЧС КрымаПроисшествияСимферополь
 
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