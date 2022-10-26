Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221026/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu--adresa-i-sroki-podklyucheniya-1125089319.html
Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения
Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения
Часть Крыма в среду осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T10:49
2022-10-26T10:51
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123077265_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_f949f7e3dc0918211e6f178be85f85c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в среду осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 14 часов отключения по улицам Тепличная, Дальняя, Хачатыряна, Овощная, Матвеева, Косухина, частично по Луговой и Совхозной. Кроме того, без воды в первой половине дня симферопольские села Каштановое и Партизанское.В Евпатории до 18.00 возможны перебои в подаче воды по проспекту Ленина, 52, 54, 56 и улице Фрунзе, 23.В Феодосии до 17 часов без воды улица Галерейная, 19, 21, 15, 13, 11, Советская, 16, 17, 18, 19, 25 и Цветочный переулок. В связи с промывкой сетей водоснабжения в селе Льговское воду из-под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.В первой половине дня ограничена подача для абонентов в Алуште по адресам: ул. Слуцкого и Глазкрицкого. До 17.00 без водоснабжения улицы Горная, Гаспринского и Южный переулок в алуштинском селе Верхняя Кутузовка.Также до пяти часов вечера воды не будет в белогорском селе Чернополье, в первой половине дня частично без воды Новониколаевка в Ленинском районе и пгт Красногвардейское.
https://crimea.ria.ru/20221025/bolee-40-ulits-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1125068586.html
https://crimea.ria.ru/20221025/bolee-20-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-elektrichestva--adresa-1125067915.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123077265_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4c2a4b51953753266625cc849ff5ff40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения

Восемь муниципалитетов Крыма в среду остались без воды из-за ремонтов

10:49 26.10.2022 (обновлено: 10:51 26.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в среду осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 14 часов отключения по улицам Тепличная, Дальняя, Хачатыряна, Овощная, Матвеева, Косухина, частично по Луговой и Совхозной. Кроме того, без воды в первой половине дня симферопольские села Каштановое и Партизанское.
Питомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных Надежда на жизнь в Грозном - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 17:53
Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
В Евпатории до 18.00 возможны перебои в подаче воды по проспекту Ленина, 52, 54, 56 и улице Фрунзе, 23.
В Феодосии до 17 часов без воды улица Галерейная, 19, 21, 15, 13, 11, Советская, 16, 17, 18, 19, 25 и Цветочный переулок. В связи с промывкой сетей водоснабжения в селе Льговское воду из-под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.
В первой половине дня ограничена подача для абонентов в Алуште по адресам: ул. Слуцкого и Глазкрицкого. До 17.00 без водоснабжения улицы Горная, Гаспринского и Южный переулок в алуштинском селе Верхняя Кутузовка.
Утро - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 14:08
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса
Также до пяти часов вечера воды не будет в белогорском селе Чернополье, в первой половине дня частично без воды Новониколаевка в Ленинском районе и пгт Красногвардейское.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
12:20На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня
12:06В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ
11:55Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта
11:47Иномарка утонула в водохранилище в Крыму
11:39ВСУ превращают Запорожский автозавод в подобие "Азовстали" – власти
11:35Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления"
11:29В Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсовета
11:20Зачем Штайнмайер приезжал на Украину — мнение эксперта
11:12Как отреагировали в ООН на угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
11:03Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
10:52Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Крыму
10:49Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения
10:33Добровольцы СВО получат статус ветеранов
10:28Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
10:09На всей Украине ограничили энергопотребление
10:03ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"
09:44В Крыму построят современный экотехнопарк
09:08Режим "закрытого неба" над Крымом продлили
Лента новостейМолния