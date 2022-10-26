https://crimea.ria.ru/20221026/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu--adresa-i-sroki-podklyucheniya-1125089319.html

Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения

Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Где в Крыму не будет воды в среду – адреса и сроки подключения

Часть Крыма в среду осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T10:49

2022-10-26T10:49

2022-10-26T10:51

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в среду осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 14 часов отключения по улицам Тепличная, Дальняя, Хачатыряна, Овощная, Матвеева, Косухина, частично по Луговой и Совхозной. Кроме того, без воды в первой половине дня симферопольские села Каштановое и Партизанское.В Евпатории до 18.00 возможны перебои в подаче воды по проспекту Ленина, 52, 54, 56 и улице Фрунзе, 23.В Феодосии до 17 часов без воды улица Галерейная, 19, 21, 15, 13, 11, Советская, 16, 17, 18, 19, 25 и Цветочный переулок. В связи с промывкой сетей водоснабжения в селе Льговское воду из-под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.В первой половине дня ограничена подача для абонентов в Алуште по адресам: ул. Слуцкого и Глазкрицкого. До 17.00 без водоснабжения улицы Горная, Гаспринского и Южный переулок в алуштинском селе Верхняя Кутузовка.Также до пяти часов вечера воды не будет в белогорском селе Чернополье, в первой половине дня частично без воды Новониколаевка в Ленинском районе и пгт Красногвардейское.

https://crimea.ria.ru/20221025/bolee-40-ulits-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1125068586.html

https://crimea.ria.ru/20221025/bolee-20-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-elektrichestva--adresa-1125067915.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество