https://crimea.ria.ru/20221025/v-sakakh-chinovniki-dali-sirote-neprigodnoe-zhile--vozbuzhdeno-delo-1125069348.html
В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело
В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело
Чиновники Сакского района предоставили местному жителю из числа детей-сирот непригодную для проживания квартиру. По данному факту возбуждено уголовное дело о... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T11:00
2022-10-25T11:00
2022-10-25T11:08
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Чиновники Сакского района предоставили местному жителю из числа детей-сирот непригодную для проживания квартиру. По данному факту возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.По данным надзорного ведомства, квартиру за 1,7 млн рублей из средств местного бюджета приобрело муниципальное казенное учреждение "ЖКХ-РЕСУРС" по техзаданию районной администрации. Жилье передали 28-летнему жителю региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:По данному факту начата прокурорская проверка, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту злоупотребление должностными полномочиями.Как сообщает Следком Крыма, возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по факту предоставления гражданину льготной категории некачественного жилья. В ходе осмотра жилого помещения также выяснилось, что в доме полностью отсутствуют инженерные сети. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
https://crimea.ria.ru/20220901/deti-siroty-v-sevastopole-poluchat-bolee-70-mln-na-sobstvennoe-zhile-1124369806.html
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прокуратура республики крым, крым, общество
В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело
Правоохранители расследуют уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями
11:00 25.10.2022 (обновлено: 11:08 25.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Чиновники Сакского района предоставили местному жителю из числа детей-сирот непригодную для проживания квартиру. По данному факту возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
По данным надзорного ведомства, квартиру за 1,7 млн рублей из средств местного бюджета приобрело муниципальное казенное учреждение "ЖКХ-РЕСУРС" по техзаданию районной администрации. Жилье передали 28-летнему жителю региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
"Однако после заселения в квартиру выяснилось, что оно не соответствует предъявляемым требованиям и имеет признаки непригодности для проживания. В частности, фасад дома, в котором приобретено жилое помещение имеет признаки разрушения, кровля находится в неудовлетворительном состоянии. Фактически на момент проверки в половине квартир многоквартирного дома не проживают граждане, в них отсутствуют окна и двери", - уточнили в прокуратуре.
По данному факту начата прокурорская проверка, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту злоупотребление должностными полномочиями.
Как сообщает Следком Крыма, возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по факту предоставления гражданину льготной категории некачественного жилья. В ходе осмотра жилого помещения также выяснилось, что в доме полностью отсутствуют инженерные сети. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.