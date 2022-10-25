https://crimea.ria.ru/20221025/v-sakakh-chinovniki-dali-sirote-neprigodnoe-zhile--vozbuzhdeno-delo-1125069348.html

В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело

В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело - РИА Новости Крым, 25.10.2022

В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело

Чиновники Сакского района предоставили местному жителю из числа детей-сирот непригодную для проживания квартиру. По данному факту возбуждено уголовное дело о... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T11:00

2022-10-25T11:00

2022-10-25T11:08

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Чиновники Сакского района предоставили местному жителю из числа детей-сирот непригодную для проживания квартиру. По данному факту возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.По данным надзорного ведомства, квартиру за 1,7 млн рублей из средств местного бюджета приобрело муниципальное казенное учреждение "ЖКХ-РЕСУРС" по техзаданию районной администрации. Жилье передали 28-летнему жителю региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:По данному факту начата прокурорская проверка, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту злоупотребление должностными полномочиями.Как сообщает Следком Крыма, возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по факту предоставления гражданину льготной категории некачественного жилья. В ходе осмотра жилого помещения также выяснилось, что в доме полностью отсутствуют инженерные сети. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

https://crimea.ria.ru/20220901/deti-siroty-v-sevastopole-poluchat-bolee-70-mln-na-sobstvennoe-zhile-1124369806.html

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