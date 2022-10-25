https://crimea.ria.ru/20221025/rnkb-zaklyuchil-kreditnye-dogovory-s-uchastnikami-sez-v-krymu-na-2-mlrd-1125073597.html

РНКБ заключил кредитные договоры с участниками СЭЗ в Крыму на 2 млрд

РНКБ заключил кредитные договоры с участниками СЭЗ в Крыму на 2 млрд - РИА Новости Крым, 25.10.2022

РНКБ заключил кредитные договоры с участниками СЭЗ в Крыму на 2 млрд

РНКБ Банк (ПАО) за 9 месяцев текущего года заключил договоры о кредитовании проектов участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму на общую сумму около... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T13:29

2022-10-25T13:29

2022-10-25T13:29

рнкб (пао)

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) за 9 месяцев текущего года заключил договоры о кредитовании проектов участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму на общую сумму около 2,2 миллиарда рублей, сообщает банк.РНКБ является уполномоченным банком для реализации программы льготного кредитования инвестпроектов участников СЭЗ на территориях Республики Крым и Севастополя, утвержденных постановлением правительства РФ №2221 от 7 декабря 2021 года.Согласно условиям программы льготного кредитования процентная ставка по кредиту, предоставленному участнику СЭЗ на реализацию инвестиционного проекта, компенсируется в размере ключевой ставки Банка России, при этом ставка по кредитному договору устанавливается индивидуально, но не может превышать двукратный размер ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора. Как правило, фактическая ставка по договору не превышает 3-5% годовых.Для участия в программе заемщик должен являться российским юридическим лицом или ИП, осуществляющим реализацию инвестпроектов и получившим статус участника СЭЗ в соответствии со статьей 13 № 377-ФЗ от 29 ноября 2014 года. Он должен иметь действующий договор с Высшим исполнительным органом госвласти Республики Крым/Севастополя об условиях деятельности в СЭЗ.

https://crimea.ria.ru/20221024/bolee-20-tysyach-klientov-posetili-tsifrovye-ofisy-rnkb-1125053504.html

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рнкб (пао), экономика, крым, общество