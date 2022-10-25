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Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине
Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине
Призыв американских конгрессменов к президенту Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине вряд ли будет иметь практические... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T11:14
2022-10-25T11:14
2022-10-25T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Призыв американских конгрессменов к президенту Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине вряд ли будет иметь практические последствия, однако сам факт такого обращения свидетельствует об осознании Демократической партией США своей ответственности за нынешнюю ситуацию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ранее газета The Washington Post сообщила, что около тридцати конгрессменов от Демократической партии направили в Белый дом письмо, в котором призвали администрацию Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией для скорейшего прекращения огня.В то же время, по мнению сенатора, в этом "демарше" усматриваются два примечательных обстоятельства. Во-первых, полагает Косачев, в сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано с позицией не Киева, а Вашингтона.Во-вторых, тот факт, что к Байдену обратились представители правящей Демократической партии, несущей вместе со своим президентом всю полноту ответственности за нынешний украинский курс Вашингтона, может свидетельствовать о " наступающим в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное".
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сша, украина, политика
Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине
Косачев: призыв конгрессменов к Байдену вряд ли будет иметь практические последствия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Призыв американских конгрессменов к президенту Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине вряд ли будет иметь практические последствия, однако сам факт такого обращения свидетельствует об осознании Демократической партией США своей ответственности за нынешнюю ситуацию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что около тридцати конгрессменов от Демократической партии направили в Белый дом письмо, в котором призвали администрацию Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией для скорейшего прекращения огня.
"Письмо тридцати американских конгрессменов президенту Байдену с призывом начать переговоры с Россией по Украине на этом этапе вряд ли будет иметь практические последствия: как ни крути, но это меньшинство, а не большинство в рамках только одной палаты Конгресса и даже только одной фракции", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
В то же время, по мнению сенатора, в этом "демарше" усматриваются два примечательных обстоятельства. Во-первых, полагает Косачев, в сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано с позицией не Киева, а Вашингтона.
Во-вторых, тот факт, что к Байдену обратились представители правящей Демократической партии, несущей вместе со своим президентом всю полноту ответственности за нынешний украинский курс Вашингтона, может свидетельствовать о " наступающим в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное".