https://crimea.ria.ru/20221025/pismo-demokratov-baydenu-izmenyat-li-ssha-podkhod-k-konfliktu-na-ukraine-1125069522.html

Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине

Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине

Призыв американских конгрессменов к президенту Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине вряд ли будет иметь практические... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T11:14

2022-10-25T11:14

2022-10-25T11:14

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Призыв американских конгрессменов к президенту Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине вряд ли будет иметь практические последствия, однако сам факт такого обращения свидетельствует об осознании Демократической партией США своей ответственности за нынешнюю ситуацию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ранее газета The Washington Post сообщила, что около тридцати конгрессменов от Демократической партии направили в Белый дом письмо, в котором призвали администрацию Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией для скорейшего прекращения огня.В то же время, по мнению сенатора, в этом "демарше" усматриваются два примечательных обстоятельства. Во-первых, полагает Косачев, в сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано с позицией не Киева, а Вашингтона.Во-вторых, тот факт, что к Байдену обратились представители правящей Демократической партии, несущей вместе со своим президентом всю полноту ответственности за нынешний украинский курс Вашингтона, может свидетельствовать о " наступающим в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное".

https://crimea.ria.ru/20221011/bayden-poobeschal-zelenskomu-postavku-peredovykh-sistem-pvo-1124815247.html

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сша, украина, политика