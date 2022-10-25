https://crimea.ria.ru/20221025/koridor-zatmeniy-blagopriyaten-dlya-rossii--astrolog-1125084013.html

Коридор затмений благоприятен для России – астролог

Коридор затмений благоприятен для России – астролог - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Коридор затмений благоприятен для России – астролог

С 25 октября по 8 ноября земляне переживают коридор затмений. Сегодня можно было наблюдать частичное солнечное затмение, 8 ноября будет полное лунное... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T18:07

2022-10-25T18:07

2022-10-25T18:07

астрология

астропрогноз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. С 25 октября по 8 ноября земляне переживают коридор затмений. Сегодня можно было наблюдать частичное солнечное затмение, 8 ноября будет полное лунное. Астропсихолог Татьяна Ващенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала о том, как влияют эти события на частную жизнь и Россию в целом.Что касается частной жизни каждого из нас, то эксперт не рекомендует начинать грандиозные проекты, а старт чего-либо нового отложить на середину ноября."Сейчас очень сильна Венера и хорошо аспектирован Меркурий, парад планет происходит в Весах. Так что Весы и Овны будут наиболее подвержены затмению. Чем хорошо заниматься в это время, так это творчеством и любого рода креативом. В целом же относится к этому кармическому времени нужно спокойно и принимать все перемены как данность", – советует Татьяна Ващенко.На основании сильной позиции Марса астролог прогнозирует обострение военного кофликта в середине декабря, но уверяет, что глобальные потрясения до вплоть до конца января не ожидают россиян.

https://crimea.ria.ru/20221025/glyadya-v-nebo-kak-krymchane-sledili-za-ischezayuschim-solntsem-1125077910.html

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астрология, астропрогноз