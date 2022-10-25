Рейтинг@Mail.ru
Коридор затмений благоприятен для России – астролог - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/koridor-zatmeniy-blagopriyaten-dlya-rossii--astrolog-1125084013.html
Коридор затмений благоприятен для России – астролог
Коридор затмений благоприятен для России – астролог - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Коридор затмений благоприятен для России – астролог
С 25 октября по 8 ноября земляне переживают коридор затмений. Сегодня можно было наблюдать частичное солнечное затмение, 8 ноября будет полное лунное... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T18:07
2022-10-25T18:07
астрология
астропрогноз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125083896_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dfd0606842f682c79d43ebaa9b02a6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. С 25 октября по 8 ноября земляне переживают коридор затмений. Сегодня можно было наблюдать частичное солнечное затмение, 8 ноября будет полное лунное. Астропсихолог Татьяна Ващенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала о том, как влияют эти события на частную жизнь и Россию в целом.Что касается частной жизни каждого из нас, то эксперт не рекомендует начинать грандиозные проекты, а старт чего-либо нового отложить на середину ноября."Сейчас очень сильна Венера и хорошо аспектирован Меркурий, парад планет происходит в Весах. Так что Весы и Овны будут наиболее подвержены затмению. Чем хорошо заниматься в это время, так это творчеством и любого рода креативом. В целом же относится к этому кармическому времени нужно спокойно и принимать все перемены как данность", – советует Татьяна Ващенко.На основании сильной позиции Марса астролог прогнозирует обострение военного кофликта в середине декабря, но уверяет, что глобальные потрясения до вплоть до конца января не ожидают россиян.
https://crimea.ria.ru/20221025/glyadya-v-nebo-kak-krymchane-sledili-za-ischezayuschim-solntsem-1125077910.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125083896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_715f4650e3843bc0afe791dd54b21a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрология, астропрогноз
Коридор затмений благоприятен для России – астролог

Астролог прогнозирует обострение военного конфликта в декабре

18:07 25.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЧастичное солнечное затмение
Частичное солнечное затмение
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. С 25 октября по 8 ноября земляне переживают коридор затмений. Сегодня можно было наблюдать частичное солнечное затмение, 8 ноября будет полное лунное. Астропсихолог Татьяна Ващенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала о том, как влияют эти события на частную жизнь и Россию в целом.
"Солнечное затмение считается довольно напряженным временем, так как находится под влиянием теневой планеты Раху. Оно в большей степени влияет на страны и народы, внешнеполитическую ситуацию. В натальной карте России оно происходит во втором доме, отвечающим за экономическую ситуацию. Вот в этой сфере могут быть изменения", – комментирует ведический астролог.
Что касается частной жизни каждого из нас, то эксперт не рекомендует начинать грандиозные проекты, а старт чего-либо нового отложить на середину ноября.
"Сейчас очень сильна Венера и хорошо аспектирован Меркурий, парад планет происходит в Весах. Так что Весы и Овны будут наиболее подвержены затмению. Чем хорошо заниматься в это время, так это творчеством и любого рода креативом. В целом же относится к этому кармическому времени нужно спокойно и принимать все перемены как данность", – советует Татьяна Ващенко.
Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:24Фотоленты
Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем
На основании сильной позиции Марса астролог прогнозирует обострение военного кофликта в середине декабря, но уверяет, что глобальные потрясения до вплоть до конца января не ожидают россиян.
 
АстрологияАстропрогноз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Коридор затмений благоприятен для России – астролог
18:01Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин
17:53Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
17:42Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО
17:24Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем
17:08Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести
16:40Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"
16:34Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
16:13В Крыму за гибель человека осуждены три сотрудника газового хозяйства
15:53В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год
15:47Грузовики перед паромом в Керчи теперь проверяет фура-сканер
14:55"Грязная" бомба: что это и чем грозит
14:48В Керчи снова "заминировали" детские сады и школы
14:46Глава администрации Новофедоровки Россоловский подал в отставку
14:42Безработица на Украине – грустный прогноз в цифрах
14:32Старая песня о главном: Зеленский снова фантазирует о Крыме
14:17Российские войска уничтожили вертолетную стоянку ВСУ в Донбассе
14:15ВСУ потеряли 280 военных в безуспешных попытках атаковать позиции ВС РФ
14:08Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса
13:45Россиян защитят от звонков с подменных номеров
Лента новостейМолния