https://crimea.ria.ru/20221025/koridor-zatmeniy-blagopriyaten-dlya-rossii--astrolog-1125084013.html
Коридор затмений благоприятен для России – астролог
Коридор затмений благоприятен для России – астролог - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Коридор затмений благоприятен для России – астролог
С 25 октября по 8 ноября земляне переживают коридор затмений. Сегодня можно было наблюдать частичное солнечное затмение, 8 ноября будет полное лунное... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T18:07
2022-10-25T18:07
2022-10-25T18:07
астрология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. С 25 октября по 8 ноября земляне переживают коридор затмений. Сегодня можно было наблюдать частичное солнечное затмение, 8 ноября будет полное лунное. Астропсихолог Татьяна Ващенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала о том, как влияют эти события на частную жизнь и Россию в целом.Что касается частной жизни каждого из нас, то эксперт не рекомендует начинать грандиозные проекты, а старт чего-либо нового отложить на середину ноября."Сейчас очень сильна Венера и хорошо аспектирован Меркурий, парад планет происходит в Весах. Так что Весы и Овны будут наиболее подвержены затмению. Чем хорошо заниматься в это время, так это творчеством и любого рода креативом. В целом же относится к этому кармическому времени нужно спокойно и принимать все перемены как данность", – советует Татьяна Ващенко.На основании сильной позиции Марса астролог прогнозирует обострение военного кофликта в середине декабря, но уверяет, что глобальные потрясения до вплоть до конца января не ожидают россиян.
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астрология, астропрогноз
Коридор затмений благоприятен для России – астролог
Астролог прогнозирует обострение военного конфликта в декабре
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. С 25 октября по 8 ноября земляне переживают коридор затмений. Сегодня можно было наблюдать частичное солнечное затмение, 8 ноября будет полное лунное. Астропсихолог Татьяна Ващенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала о том, как влияют эти события на частную жизнь и Россию в целом.
"Солнечное затмение считается довольно напряженным временем, так как находится под влиянием теневой планеты Раху. Оно в большей степени влияет на страны и народы, внешнеполитическую ситуацию. В натальной карте России оно происходит во втором доме, отвечающим за экономическую ситуацию. Вот в этой сфере могут быть изменения", – комментирует ведический астролог.
Что касается частной жизни каждого из нас, то эксперт не рекомендует начинать грандиозные проекты, а старт чего-либо нового отложить на середину ноября.
"Сейчас очень сильна Венера и хорошо аспектирован Меркурий, парад планет происходит в Весах. Так что Весы и Овны будут наиболее подвержены затмению. Чем хорошо заниматься в это время, так это творчеством и любого рода креативом. В целом же относится к этому кармическому времени нужно спокойно и принимать все перемены как данность", – советует Татьяна Ващенко.
На основании сильной позиции Марса астролог прогнозирует обострение военного кофликта в середине декабря, но уверяет, что глобальные потрясения до вплоть до конца января не ожидают россиян.