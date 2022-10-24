https://crimea.ria.ru/20221024/vzryv-proizoshel-na-zheleznoy-doroge-v-bryanskoy-oblasti-1125066103.html
Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области сработало неизвестное взрывное устройство, повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T22:30
2022-10-24T22:30
2022-10-24T22:43
происшествия
брянская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области сработало неизвестное взрывное устройство, повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По информации главы региона, пострадавших нет. Сейчас на месте работа оперативные службы.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, на территории приграничных районов: в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и г. Севастополе вводится "средний уровень реагирования".Кроме того, в Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе.
https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-v-bryanske-predotvratila-terakt-na-logisticheskom-terminale-1124832048.html
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, брянская область, специальная военная операция рф на украине
Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
В Брянской области взрывом повредило железнодорожные пути.
22:30 24.10.2022 (обновлено: 22:43 24.10.2022)