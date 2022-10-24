https://crimea.ria.ru/20221024/vzryv-proizoshel-na-zheleznoy-doroge-v-bryanskoy-oblasti-1125066103.html

Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области

Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области сработало неизвестное взрывное устройство, повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T22:30

2022-10-24T22:30

2022-10-24T22:43

происшествия

брянская область

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111465/57/1114655782_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_133a2f466798adb7a6956af5854c4f4d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Брянской области сработало неизвестное взрывное устройство, повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По информации главы региона, пострадавших нет. Сейчас на месте работа оперативные службы.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, на территории приграничных районов: в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и г. Севастополе вводится "средний уровень реагирования".Кроме того, в Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе.

https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-v-bryanske-predotvratila-terakt-na-logisticheskom-terminale-1124832048.html

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, брянская область, специальная военная операция рф на украине