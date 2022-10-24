https://crimea.ria.ru/20221024/vs-rf-otbili-popytki-nastupleniya-vsu-po-chetyrem-napravleniyam-1125056140.html
ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ по четырем направлениям
ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ по четырем направлениям - РИА Новости Крым, 24.10.2022
ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ по четырем направлениям
Российские военные не допустили наступления вооруженных украинских формирований по четырем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T13:35
2022-10-24T13:35
2022-10-24T13:35
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Российские военные не допустили наступления вооруженных украинских формирований по четырем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении силами до трех мотопехотных рот противник попытался атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области.На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении поселка Червонопоповка, ЛНР."Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты", — рассказали в министерстве.На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка, ДНР."Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля", — сообщили в оборонном ведомстве.На Николаево-Криворожском направлении противник также атаковал безуспешно."В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей", — добавили в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221024/v-khersone-formiruyut-otryady-teroborony-1125050476.html
https://crimea.ria.ru/20221023/vs-rossii-nanesli-sokrushitelnyy-udar-po-zapasam-oruzhiya-i-topliva-vsu-1125047260.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ по четырем направлениям
Минобороны: российские военные сдержали попытки наступления ВСУ по четырем направлениям
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Российские военные не допустили наступления вооруженных украинских формирований по четырем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении силами до трех мотопехотных рот противник попытался атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области.
"Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", — сообщили в оборонном ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении поселка Червонопоповка, ЛНР.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты", — рассказали в министерстве.
На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка, ДНР.
"Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля", — сообщили в оборонном ведомстве.
На Николаево-Криворожском направлении противник также атаковал безуспешно.
"В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей", — добавили в Минобороны.