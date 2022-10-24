https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-i-sevastopole-vyroslo-chislo-zabolevshikh-covid-19-1125051038.html
В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19
В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 24.10.2022
В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19
В Крыму и Севастополе выявили 106 случаев заражения COVID-19, что на 21 больше показателя прошлых суток. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T10:06
2022-10-24T10:06
2022-10-24T10:06
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 106 случаев заражения COVID-19, что на 21 больше показателя прошлых суток.В частности, на территории республики зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 696 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализирован один пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 192 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, за весь период – 201 263", - говорится в сообщении регионального минздрава.В Севастополе подтверждено 62 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве региона.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 667 человек, выздоровели 92 800.
https://crimea.ria.ru/20221022/rospotrebnadzor-smyagchil-mery-po-covid-19-1125034078.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19
В Крыму и Севастополе выявили 106 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 106 случаев заражения COVID-19, что на 21 больше показателя прошлых суток.
В частности, на территории республики зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 696 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализирован один пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 192 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, за весь период – 201 263", - говорится в сообщении регионального минздрава.
В Севастополе подтверждено 62 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве региона.
В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 667 человек, выздоровели 92 800.