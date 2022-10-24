https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-i-sevastopole-vyroslo-chislo-zabolevshikh-covid-19-1125051038.html

В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19

В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 24.10.2022

В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19

В Крыму и Севастополе выявили 106 случаев заражения COVID-19, что на 21 больше показателя прошлых суток. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T10:06

2022-10-24T10:06

2022-10-24T10:06

крым

севастополь

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 106 случаев заражения COVID-19, что на 21 больше показателя прошлых суток.В частности, на территории республики зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 696 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализирован один пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 192 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, за весь период – 201 263", - говорится в сообщении регионального минздрава.В Севастополе подтверждено 62 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве региона.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 667 человек, выздоровели 92 800.

https://crimea.ria.ru/20221022/rospotrebnadzor-smyagchil-mery-po-covid-19-1125034078.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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