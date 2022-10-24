https://crimea.ria.ru/20221024/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1125048906.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник на полуострове местами возможны дожди, температура воздуха +8…+17 градусов, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T00:01

2022-10-24T00:01

2022-10-24T00:01

крымская погода

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124934716_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_e2a8ef2bd7813545c677eaf5942e443c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове местами возможны дожди, температура воздуха +8…+17 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +15...+17 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +16…+18 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17 градусов.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.В Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество