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Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник на полуострове местами возможны дожди, температура воздуха +8…+17 градусов, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T00:01
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крымская погода
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове местами возможны дожди, температура воздуха +8…+17 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +15...+17 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +16…+18 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17 градусов.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.В Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на 24 октября

00:01 24.10.2022
 
© РИА Новости КрымМирная жизнь в Херсоне
Мирная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове местами возможны дожди, температура воздуха +8…+17 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ожидаются локальные дожди, температура воздуха +8…13 ночью и +12…17 градусов днем", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +15...+17 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +16…+18 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17 градусов.
В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.
В Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18 градусов.
В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
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