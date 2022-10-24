https://crimea.ria.ru/20221024/chast-simferopolskogo-rayona-ostanetsya-bez-vody-do-vtornika-1125052695.html

Часть Симферопольского района останется без воды до вторника

Часть Симферопольского района останется без воды до вторника - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Часть Симферопольского района останется без воды до вторника

Два симферопольских села и один микрорайон крымской столицы до вторника остались без воды, еще ряд населенных пунктов остаются без подачи до вечера... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T11:29

2022-10-24T11:29

2022-10-24T11:32

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Два симферопольских села и один микрорайон крымской столицы до вторника остались без воды, еще ряд населенных пунктов остаются без подачи до вечера понедельника. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 6 часов утра 25 октября без воды остаются села Украинка и Кирпичное, частично столичный микрорайон Марьино - улицы Беспалова, Первомайская, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б. Хохлова, С. Перовской, Щаденко, Щаденко, Труда, Родниковая, З. Рухадзе, Брестская, Промышленная, Водников, Лесная, Морская, Лазурная, Симферопольская, Носенко, Волошиновых, Народная, Чекистов, проспект Вернадского, переулки Промышленный, Абрикосовый, Брестский, Водников, Яблоневый и одноименный проезд.До 22 часов 24 октября без воды симферопольские села Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово. В первой половине дня ограничено водоснабжение поселка Аэрофлотский.Кроме того, до 14 часов воды не будет в Керчи по адресам Московская, 8, Вторая Митридатская, Шестой Босфорский переулок.Также до двух часов дня частично без воды алуштинские села Приветное и Изобильное.В Феодосии до 17.00 без воды жители улицы Челнокова, 70-106. Кроме того, феодосийский филиал предупреждает о продолжении работ по промывке водовода в селе Льговское - воду в питьевых целях использовать запрещено, организован подвоз.

https://crimea.ria.ru/20221022/pyat-krymskikh-sel-i-rayon-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1125041888.html

https://crimea.ria.ru/20221022/krymskie-vodokhranilischa-do-kontsa-oktyabrya-zhdet-novyy-pritok-vody-1125024192.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя