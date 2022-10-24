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Часть Симферопольского района останется без воды до вторника - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Часть Симферопольского района останется без воды до вторника
Часть Симферопольского района останется без воды до вторника - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Часть Симферопольского района останется без воды до вторника
Два симферопольских села и один микрорайон крымской столицы до вторника остались без воды, еще ряд населенных пунктов остаются без подачи до вечера... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T11:29
2022-10-24T11:32
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Два симферопольских села и один микрорайон крымской столицы до вторника остались без воды, еще ряд населенных пунктов остаются без подачи до вечера понедельника. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 6 часов утра 25 октября без воды остаются села Украинка и Кирпичное, частично столичный микрорайон Марьино - улицы Беспалова, Первомайская, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б. Хохлова, С. Перовской, Щаденко, Щаденко, Труда, Родниковая, З. Рухадзе, Брестская, Промышленная, Водников, Лесная, Морская, Лазурная, Симферопольская, Носенко, Волошиновых, Народная, Чекистов, проспект Вернадского, переулки Промышленный, Абрикосовый, Брестский, Водников, Яблоневый и одноименный проезд.До 22 часов 24 октября без воды симферопольские села Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово. В первой половине дня ограничено водоснабжение поселка Аэрофлотский.Кроме того, до 14 часов воды не будет в Керчи по адресам Московская, 8, Вторая Митридатская, Шестой Босфорский переулок.Также до двух часов дня частично без воды алуштинские села Приветное и Изобильное.В Феодосии до 17.00 без воды жители улицы Челнокова, 70-106. Кроме того, феодосийский филиал предупреждает о продолжении работ по промывке водовода в селе Льговское - воду в питьевых целях использовать запрещено, организован подвоз.
https://crimea.ria.ru/20221022/pyat-krymskikh-sel-i-rayon-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1125041888.html
https://crimea.ria.ru/20221022/krymskie-vodokhranilischa-do-kontsa-oktyabrya-zhdet-novyy-pritok-vody-1125024192.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Симферопольского района останется без воды до вторника

Несколько крымских сел и один микрорайон Симферополя до вторника остались без воды

11:29 24.10.2022 (обновлено: 11:32 24.10.2022)
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Два симферопольских села и один микрорайон крымской столицы до вторника остались без воды, еще ряд населенных пунктов остаются без подачи до вечера понедельника. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 6 часов утра 25 октября без воды остаются села Украинка и Кирпичное, частично столичный микрорайон Марьино - улицы Беспалова, Первомайская, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б. Хохлова, С. Перовской, Щаденко, Щаденко, Труда, Родниковая, З. Рухадзе, Брестская, Промышленная, Водников, Лесная, Морская, Лазурная, Симферопольская, Носенко, Волошиновых, Народная, Чекистов, проспект Вернадского, переулки Промышленный, Абрикосовый, Брестский, Водников, Яблоневый и одноименный проезд.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 17:04
Пять крымских сел и район Симферополя на сутки останутся без воды
До 22 часов 24 октября без воды симферопольские села Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово. В первой половине дня ограничено водоснабжение поселка Аэрофлотский.
Кроме того, до 14 часов воды не будет в Керчи по адресам Московская, 8, Вторая Митридатская, Шестой Босфорский переулок.
Также до двух часов дня частично без воды алуштинские села Приветное и Изобильное.
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 08:45Радио "Спутник в Крыму"
Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды
В Феодосии до 17.00 без воды жители улицы Челнокова, 70-106. Кроме того, феодосийский филиал предупреждает о продолжении работ по промывке водовода в селе Льговское - воду в питьевых целях использовать запрещено, организован подвоз.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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