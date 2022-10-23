https://crimea.ria.ru/20221023/situatsiya-uluchshaetsya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125044888.html
Ситуация улучшается: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Ситуация улучшается: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Ситуация улучшается: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 652 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T11:30
2022-10-23T11:30
2022-10-23T11:31
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 652 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.За минувшие сутки в республике не зафиксировано ни одного летального случая от осложнений коронавируса. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе составляет 5 397 человек.В Севастополе за сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания, с начала пандемии – 95 605 случаев. Госпитализирован один человек, шестеро выписаны с выздоровлением. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, 72 из них – с подтвержденным COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида.
https://crimea.ria.ru/20221016/koronavirus-stanovitsya-sezonnoy-infektsiey--ekspert-1124888358.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Ситуация улучшается: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 85 новых случаев COVID-19, летальных исходов нет
11:30 23.10.2022 (обновлено: 11:31 23.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 652 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находилось 62 119 человек. Также за сутки выздоровели 39 человек, за весь период – 201 214", – уточнили в министрерстве.
За минувшие сутки в республике не зафиксировано ни одного летального случая от осложнений коронавируса. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе составляет 5 397 человек.
В Севастополе за сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания, с начала пандемии – 95 605 случаев. Госпитализирован один человек, шестеро выписаны с выздоровлением. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, 72 из них – с подтвержденным COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида.