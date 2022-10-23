https://crimea.ria.ru/20221023/situatsiya-uluchshaetsya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125044888.html

Ситуация улучшается: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Ситуация улучшается: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Ситуация улучшается: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 652 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T11:30

2022-10-23T11:30

2022-10-23T11:31

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 652 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.За минувшие сутки в республике не зафиксировано ни одного летального случая от осложнений коронавируса. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе составляет 5 397 человек.В Севастополе за сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания, с начала пандемии – 95 605 случаев. Госпитализирован один человек, шестеро выписаны с выздоровлением. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, 72 из них – с подтвержденным COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида.

https://crimea.ria.ru/20221016/koronavirus-stanovitsya-sezonnoy-infektsiey--ekspert-1124888358.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф