https://crimea.ria.ru/20221023/nebolshie-dozhdi-i-veter-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-voskresene-1125040829.html
Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В воскресенье в Крыму снова усилится ветер и пройдут дожди. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T00:01
2022-10-23T00:01
2022-10-23T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму снова усилится ветер и пройдут дожди. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью и днем временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит +10...12, днем +16...18 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221020/vernetsya-li-v-krym-teplo-1124998866.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье, 23 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму снова усилится ветер и пройдут дожди. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье, 23 октября, погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронтального раздела. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +13; днем +14…19, в горах +8…13. В понедельник дожди прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью и днем временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит +10...12, днем +16...18 градусов.