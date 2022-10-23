https://crimea.ria.ru/20221023/nebolshie-dozhdi-i-veter-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-voskresene-1125040829.html

Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды для Крыма на воскресенье

В воскресенье в Крыму снова усилится ветер и пройдут дожди. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T00:01

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2022-10-23T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму снова усилится ветер и пройдут дожди. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью и днем временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит +10...12, днем +16...18 градусов.

https://crimea.ria.ru/20221020/vernetsya-li-v-krym-teplo-1124998866.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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