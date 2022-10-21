https://crimea.ria.ru/20221021/v-simferopole-polsotni-ulits-ostanutsya-bez-vody-1125023266.html
В Симферополе полсотни улиц остались без воды
В Симферополе полсотни улиц остались без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Симферополе полсотни улиц остались без воды
Более полусотни улиц в Крымской столице в пятницу и в ночь на субботу останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе на пересечении улиц Чехова и... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T14:43
2022-10-21T14:43
2022-10-21T14:47
городская среда
симферополь
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Крымской столице в пятницу и в ночь на субботу останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе на пересечении улиц Чехова и Караимской. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, водоснабжение будет ограничено по улицам Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейской, Крылова, Турецкой, С.-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8 Марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Старозенитной, Ангарской, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, Крымской, Студенческой, Воровского, Ленина, Шмидта, Одесской, Большевисткой, Петропавловской, Некрасова, частично по Севастопольской, Самокиша, Батурина, Русской, проспекту Кирова.Также воды не будет в переулках Козлова,Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском. Отмечается, что основную часть работ завершат до полуночи пятницы, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 9 часам утра субботы.Потребителей обеспечат привозной водой. Ресурс подвезут до 21.00 по адресам Жидкова,76, на перекрестках улиц Самокиша и Севастопольской, Крылова и Футболистов, Чехова и Полигонной, Чехова и Красноармейской, а переулке Крылова,4 и по улице Кавказско, 5.
https://crimea.ria.ru/20221021/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-pyatnitsu-1125019299.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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городская среда, симферополь, вода в крыму
В Симферополе полсотни улиц остались без воды
Более пятидесяти улиц Симферополя останутся без воды в пятницу
14:43 21.10.2022 (обновлено: 14:47 21.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Крымской столице в пятницу и в ночь на субботу останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе на пересечении улиц Чехова и Караимской. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, водоснабжение будет ограничено по улицам Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейской, Крылова, Турецкой, С.-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8 Марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Старозенитной, Ангарской, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, Крымской, Студенческой, Воровского, Ленина, Шмидта, Одесской, Большевисткой, Петропавловской, Некрасова, частично по Севастопольской, Самокиша, Батурина, Русской, проспекту Кирова.
Также воды не будет в переулках Козлова,Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском.
Отмечается, что основную часть работ завершат до полуночи пятницы, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 9 часам утра субботы.
Потребителей обеспечат привозной водой. Ресурс подвезут до 21.00 по адресам Жидкова,76, на перекрестках улиц Самокиша и Севастопольской, Крылова и Футболистов, Чехова и Полигонной, Чехова и Красноармейской, а переулке Крылова,4 и по улице Кавказско, 5.