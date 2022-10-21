Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе полсотни улиц остались без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/v-simferopole-polsotni-ulits-ostanutsya-bez-vody-1125023266.html
В Симферополе полсотни улиц остались без воды
В Симферополе полсотни улиц остались без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Симферополе полсотни улиц остались без воды
Более полусотни улиц в Крымской столице в пятницу и в ночь на субботу останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе на пересечении улиц Чехова и... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T14:43
2022-10-21T14:47
городская среда
симферополь
вода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/04/1124401020_0:407:958:946_1920x0_80_0_0_37aee29d8f32656145cb95bc17e47218.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Крымской столице в пятницу и в ночь на субботу останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе на пересечении улиц Чехова и Караимской. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, водоснабжение будет ограничено по улицам Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейской, Крылова, Турецкой, С.-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8 Марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Старозенитной, Ангарской, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, Крымской, Студенческой, Воровского, Ленина, Шмидта, Одесской, Большевисткой, Петропавловской, Некрасова, частично по Севастопольской, Самокиша, Батурина, Русской, проспекту Кирова.Также воды не будет в переулках Козлова,Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском. Отмечается, что основную часть работ завершат до полуночи пятницы, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 9 часам утра субботы.Потребителей обеспечат привозной водой. Ресурс подвезут до 21.00 по адресам Жидкова,76, на перекрестках улиц Самокиша и Севастопольской, Крылова и Футболистов, Чехова и Полигонной, Чехова и Красноармейской, а переулке Крылова,4 и по улице Кавказско, 5.
https://crimea.ria.ru/20221021/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-pyatnitsu-1125019299.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/04/1124401020_0:317:958:1036_1920x0_80_0_0_7d59a7a6adb19dcbfa982e672cbc7d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городская среда, симферополь, вода в крыму
В Симферополе полсотни улиц остались без воды

Более пятидесяти улиц Симферополя останутся без воды в пятницу

14:43 21.10.2022 (обновлено: 14:47 21.10.2022)
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт Донузлавского водовода
Ремонт Донузлавского водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Крымской столице в пятницу и в ночь на субботу останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе на пересечении улиц Чехова и Караимской. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, водоснабжение будет ограничено по улицам Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейской, Крылова, Турецкой, С.-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8 Марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Старозенитной, Ангарской, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, Крымской, Студенческой, Воровского, Ленина, Шмидта, Одесской, Большевисткой, Петропавловской, Некрасова, частично по Севастопольской, Самокиша, Батурина, Русской, проспекту Кирова.
Также воды не будет в переулках Козлова,Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском.
Отмечается, что основную часть работ завершат до полуночи пятницы, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 9 часам утра субботы.
Потребителей обеспечат привозной водой. Ресурс подвезут до 21.00 по адресам Жидкова,76, на перекрестках улиц Самокиша и Севастопольской, Крылова и Футболистов, Чехова и Полигонной, Чехова и Красноармейской, а переулке Крылова,4 и по улице Кавказско, 5.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
11:45
Где в Крыму не будет воды в пятницу
 
Городская средаСимферопольВода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
14:43В Симферополе полсотни улиц остались без воды
14:40В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
14:26"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию
14:25Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
14:18Все сады и школы - в Керчи снова эвакуация из-за "минирований"
14:10Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение
13:57ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
13:56Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
13:48Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит
13:43ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме
13:23В Крыму осудили феодосийца, хранившего дома более 200 боевых патронов
12:55В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида
12:53В Следкоме сообщили подробности обстрела переправы в Херсоне
12:34Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока
12:19Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
12:14В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной
11:53Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
11:50Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение
11:45Где в Крыму не будет воды в пятницу
Лента новостейМолния