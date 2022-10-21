https://crimea.ria.ru/20221021/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-pyatnitsu-1125003091.html

Прогноз погоды для Крыма на пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Прогноз погоды для Крыма на пятницу

В пятницу ночью на погоду в Крыму будет оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта - вероятны дожди, днем ситуация изменится, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T00:01

2022-10-21T00:01

2022-10-21T00:01

погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В пятницу ночью на погоду в Крыму будет оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта - вероятны дожди, днем ситуация изменится, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +9...11.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +6…8, днем до +13. В Евпатории погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +5...7, днем +11...13 градусов.На всей территории Крыма сохраняется штормовое предупреждение.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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