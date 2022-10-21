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Прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Прогноз погоды для Крыма на пятницу
Прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на пятницу
В пятницу ночью на погоду в Крыму будет оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта - вероятны дожди, днем ситуация изменится, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T00:01
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погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В пятницу ночью на погоду в Крыму будет оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта - вероятны дожди, днем ситуация изменится, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +9...11.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +6…8, днем до +13. В Евпатории погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +5...7, днем +11...13 градусов.На всей территории Крыма сохраняется штормовое предупреждение.
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96
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погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды для Крыма на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на 21 октября

00:01 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Бахчисарайском районе Крыма
Осень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В пятницу ночью на погоду в Крыму будет оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта - вероятны дожди, днем ситуация изменится, сообщает региональный гидрометцентр.

"Ночью местами ожидаются дожди, в горах снег, ветер северо-западный 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Днем без осадков, ветер стихнет до умеренного, 8-13 м/с. Минимальная температура воздуха 0…+5, на побережье до + 8. Максимальная +8…13 градусов", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +9...11.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +6…8, днем до +13. В Евпатории погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.
В Феодосии, Судаке и Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +5...7, днем +11...13 градусов.
На всей территории Крыма сохраняется штормовое предупреждение.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды для Крыма на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 октября
22:03Главные события и заявления дня: 20 октября
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