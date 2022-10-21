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Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
ВСУ вновь обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждены соцобъекты и частные дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T14:47
2022-10-21T14:47
2022-10-21T14:47
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждены соцобъекты и частные дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам губернатора, основную часть жителей вывезли после вчерашнего обстрела. Часть из них разместилась у родственников, остальные – в пункте временного размещения."Сейчас глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовой обход территории, уговаривают оставшихся жителей покинуть территорию села", - добавил Гладков.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221021/ataka-na-perepravu-v-khersone-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-chetyrekh-1125008320.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
В Белгородской области под обстрел ВСУ попали школа, сад и частные дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждены соцобъекты и частные дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, Дом культуры и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, основную часть жителей вывезли после вчерашнего обстрела. Часть из них разместилась у родственников, остальные – в пункте временного размещения.
"Сейчас глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовой обход территории, уговаривают оставшихся жителей покинуть территорию села", - добавил Гладков.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.