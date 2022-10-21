https://crimea.ria.ru/20221021/massirovannyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeny-shkola-i-sad-1125023516.html

Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад

Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад

ВСУ вновь обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждены соцобъекты и частные дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T14:47

2022-10-21T14:47

2022-10-21T14:47

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждены соцобъекты и частные дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам губернатора, основную часть жителей вывезли после вчерашнего обстрела. Часть из них разместилась у родственников, остальные – в пункте временного размещения."Сейчас глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовой обход территории, уговаривают оставшихся жителей покинуть территорию села", - добавил Гладков.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221021/ataka-na-perepravu-v-khersone-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-chetyrekh-1125008320.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия