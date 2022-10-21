https://crimea.ria.ru/20221021/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-novykh-sluchaev-1125015169.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 21.10.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев

На территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 562 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T10:20

2022-10-21T10:20

2022-10-21T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 562 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 166 человек. Выздоровели за сутки 74 человека, за весь период – 201 101", – говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрировано 40 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 79 лет."В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 75 – с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве.Всего в горбольницах развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 503 человека, выздоровели 92 699.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 85 случаев COVID-19, умерли два человека.

https://crimea.ria.ru/20221016/koronavirus-stanovitsya-sezonnoy-infektsiey--ekspert-1124888358.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь