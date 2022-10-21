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COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 21.10.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
На территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 562 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 562 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 166 человек. Выздоровели за сутки 74 человека, за весь период – 201 101", – говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрировано 40 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 79 лет."В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 75 – с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве.Всего в горбольницах развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 503 человека, выздоровели 92 699.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 85 случаев COVID-19, умерли два человека.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев

В Крыму и Севастополе выявили 85 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:20 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 562 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 166 человек. Выздоровели за сутки 74 человека, за весь период – 201 101", – говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрировано 40 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 79 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 75 – с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве.
Всего в горбольницах развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 503 человека, выздоровели 92 699.
Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 85 случаев COVID-19, умерли два человека.
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымСевастополь
 
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