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Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников

Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников

На Украине начались обыски у высокопоставленных чиновников, в том числе из Офиса президента, их проводят агенты национального антикоррупционного бюро. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T11:24

2022-10-21T11:24

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украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Украине начались обыски у высокопоставленных чиновников, в том числе из Офиса президента, их проводят агенты национального антикоррупционного бюро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Сообщается, что обыски проводились в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.В августе в Киеве задержали Юрия Чернецкого – бизнесмена, близкого к президентской партии Украины "Слуга народа" в Верховной раде, которого местные СМИ называют поставщиком кокаина элите во главе с Зеленским. При обыске его машины обнаружили расфасованный порошок, а также пустые пакетики, электронные весы для взвешивания наркотика, деньги и патроны.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов,, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, "с которыми не договариваются".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, происшествия