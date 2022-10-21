Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников
На Украине начались обыски у высокопоставленных чиновников
11:24 21.10.2022 (обновлено: 11:25 21.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Украине начались обыски у высокопоставленных чиновников, в том числе из Офиса президента, их проводят агенты национального антикоррупционного бюро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи. По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко", - цитирует агентство украинское издание.
Сообщается, что обыски проводились в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.
В августе в Киеве задержали Юрия Чернецкого – бизнесмена, близкого к президентской партии Украины "Слуга народа" в Верховной раде, которого местные СМИ называют поставщиком кокаина элите во главе с Зеленским. При обыске его машины обнаружили расфасованный порошок, а также пустые пакетики, электронные весы для взвешивания наркотика, деньги и патроны.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов,, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, "с которыми не договариваются".