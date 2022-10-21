Рейтинг@Mail.ru
Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/bey-svoikh-chtoby-chuzhie-boyalis-na-ukraine-nachalis-obyski-chinovnikov-1125018479.html
Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников
Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников
На Украине начались обыски у высокопоставленных чиновников, в том числе из Офиса президента, их проводят агенты национального антикоррупционного бюро. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T11:24
2022-10-21T11:25
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1a/1118662943_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_1cc7962282fb9e419a26bf92adb0c5ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Украине начались обыски у высокопоставленных чиновников, в том числе из Офиса президента, их проводят агенты национального антикоррупционного бюро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Сообщается, что обыски проводились в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.В августе в Киеве задержали Юрия Чернецкого – бизнесмена, близкого к президентской партии Украины "Слуга народа" в Верховной раде, которого местные СМИ называют поставщиком кокаина элите во главе с Зеленским. При обыске его машины обнаружили расфасованный порошок, а также пустые пакетики, электронные весы для взвешивания наркотика, деньги и патроны.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов,, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, "с которыми не договариваются".
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1a/1118662943_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_8a0b1fdd69c908706e9faf35dc86d107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, происшествия
Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников

На Украине начались обыски у высокопоставленных чиновников

11:24 21.10.2022 (обновлено: 11:25 21.10.2022)
 
© Foto Facebook account of Office of the President of UkraineОфис президента Украины в Киеве
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Foto Facebook account of Office of the President of Ukraine
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Украине начались обыски у высокопоставленных чиновников, в том числе из Офиса президента, их проводят агенты национального антикоррупционного бюро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи. По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко", - цитирует агентство украинское издание.
Сообщается, что обыски проводились в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.
В августе в Киеве задержали Юрия Чернецкого – бизнесмена, близкого к президентской партии Украины "Слуга народа" в Верховной раде, которого местные СМИ называют поставщиком кокаина элите во главе с Зеленским. При обыске его машины обнаружили расфасованный порошок, а также пустые пакетики, электронные весы для взвешивания наркотика, деньги и патроны.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов,, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, "с которыми не договариваются".
 
УкраинаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока
12:19Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
12:14В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной
11:53Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
11:50Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение
11:45Где в Крыму не будет воды в пятницу
11:24Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников
11:19В Севастополе включают отопление раньше срока
11:08Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено
11:00Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул
10:57Сколько мобилизованных вернули домой
10:46Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков
10:37Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин
10:26Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
10:06Керченская паромная переправа временно не работает
09:57Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков
09:53В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым
09:14Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
08:57Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро
Лента новостейМолния