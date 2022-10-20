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ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО
ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО - РИА Новости Крым, 20.10.2022
ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО
Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T13:12
2022-10-20T13:25
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области", – уточняется в сообщении МО.Кроме того, в 179-ти районах уничтожены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника, уточнили в ведомстве.В Харьковской (Фиголевка) и Запорожской (Матвеевка) областях, а также в ДНР (Артемовск, Петровское) уничтожены четыре склада боеприпасов. А в районе города Ингулец Днепропетровской области – хранилища топлива для военной техники ВСУ.Также в ходе ведения контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили украинскую батарею реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе села Липцы в Харьковской области.В ДНР уничтожили две радиолокационные станции, в том числе иностранного производства."В районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ", – уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что российские войска заставили противника беспорядочно бежать после попытки прорыва обороны в районе села Суханово Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221020/boytsy-vsu-bezhali-posle-popytki-vklinitsya-v-oboronu-vs-rf-pod-khersonom-1124994610.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО

МО: ВС РФ уничтожили три пункта управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

13:12 20.10.2022 (обновлено: 13:25 20.10.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области", – уточняется в сообщении МО.
Кроме того, в 179-ти районах уничтожены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника, уточнили в ведомстве.
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В Харьковской (Фиголевка) и Запорожской (Матвеевка) областях, а также в ДНР (Артемовск, Петровское) уничтожены четыре склада боеприпасов. А в районе города Ингулец Днепропетровской области – хранилища топлива для военной техники ВСУ.
Также в ходе ведения контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили украинскую батарею реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе села Липцы в Харьковской области.
В ДНР уничтожили две радиолокационные станции, в том числе иностранного производства.
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"В районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска заставили противника беспорядочно бежать после попытки прорыва обороны в районе села Суханово Херсонской области.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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