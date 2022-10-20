https://crimea.ria.ru/20221020/vs-rossii-unichtozhili-tri-punkta-upravleniya-vsu--mo-1124995218.html
ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО
ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО - РИА Новости Крым, 20.10.2022
ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО
Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T13:12
2022-10-20T13:12
2022-10-20T13:25
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679551_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_e7fedec25bc20562ada825fa457fc2fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области", – уточняется в сообщении МО.Кроме того, в 179-ти районах уничтожены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника, уточнили в ведомстве.В Харьковской (Фиголевка) и Запорожской (Матвеевка) областях, а также в ДНР (Артемовск, Петровское) уничтожены четыре склада боеприпасов. А в районе города Ингулец Днепропетровской области – хранилища топлива для военной техники ВСУ.Также в ходе ведения контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили украинскую батарею реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе села Липцы в Харьковской области.В ДНР уничтожили две радиолокационные станции, в том числе иностранного производства."В районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ", – уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что российские войска заставили противника беспорядочно бежать после попытки прорыва обороны в районе села Суханово Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221020/boytsy-vsu-bezhali-posle-popytki-vklinitsya-v-oboronu-vs-rf-pod-khersonom-1124994610.html
https://crimea.ria.ru/20221020/vs-rf-na-donbasse-sorvali-popytki-vsu-forsirovat-reku-zherebets-1124994816.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679551_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_59c9a9f4539127cbc2d5f79a06328c19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО
МО: ВС РФ уничтожили три пункта управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях
13:12 20.10.2022 (обновлено: 13:25 20.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области", – уточняется в сообщении МО.
Кроме того, в 179-ти районах уничтожены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника, уточнили в ведомстве.
В Харьковской (Фиголевка) и Запорожской (Матвеевка) областях, а также в ДНР (Артемовск, Петровское) уничтожены четыре склада боеприпасов. А в районе города Ингулец Днепропетровской области – хранилища топлива для военной техники ВСУ.
Также в ходе ведения контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили украинскую батарею реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе села Липцы в Харьковской области.
В ДНР уничтожили две радиолокационные станции, в том числе иностранного производства.
"В районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска заставили противника беспорядочно бежать после попытки прорыва обороны в районе села Суханово Херсонской области.