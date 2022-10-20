https://crimea.ria.ru/20221020/v-rossii-priostanovili-podklyuchenie-shkol-k-wi-fi-1124998281.html
В России приостановили подключение школ к Wi-Fi
В России приостановили подключение школ к Wi-Fi - РИА Новости Крым, 20.10.2022
В России приостановили подключение школ к Wi-Fi
Программа по подключению российских школ к интернету через Wi-Fi замораживается, сообщил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T13:56
2022-10-20T13:56
2022-10-20T13:56
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Программа по подключению российских школ к интернету через Wi-Fi замораживается, сообщил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев."Из таких программ, которые мы вынужденно приостанавливаем – это Wi-Fi в школах. У нас почти девять тысяч школ уже получили Wi-Fi полноценный, во всех классах доступен интернет. Но мы договорились с министром просвещения, что посмотрим, как будет практика использования, и, отработав эти моменты, вернемся к рассмотрению этого вопроса", – прокомментировал Шадаев.По информации главы Минцифры, параллельно замораживается программа по субсидированию затрат на получение цифровой профессии. По этой программе государство может компенсировать от 50% до 100% затрат на обучение цифровыми профессиями.Ранее министерство планировало обеспечить Wi-Fi все школы и учебные классы до конца 2024 года.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), образование в россии
В России приостановили подключение школ к Wi-Fi
Минцифры заморозило программу подключения российских школ к Wi-Fi
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Программа по подключению российских школ к интернету через Wi-Fi замораживается, сообщил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.
"Из таких программ, которые мы вынужденно приостанавливаем – это Wi-Fi в школах. У нас почти девять тысяч школ уже получили Wi-Fi полноценный, во всех классах доступен интернет. Но мы договорились с министром просвещения, что посмотрим, как будет практика использования, и, отработав эти моменты, вернемся к рассмотрению этого вопроса", – прокомментировал Шадаев.
По информации главы Минцифры, параллельно замораживается программа по субсидированию затрат на получение цифровой профессии. По этой программе государство может компенсировать от 50% до 100% затрат на обучение цифровыми профессиями.
Ранее министерство планировало обеспечить Wi-Fi все школы и учебные классы до конца 2024 года.