https://crimea.ria.ru/20221020/v-rossii-priostanovili-podklyuchenie-shkol-k-wi-fi-1124998281.html

В России приостановили подключение школ к Wi-Fi

В России приостановили подключение школ к Wi-Fi - РИА Новости Крым, 20.10.2022

В России приостановили подключение школ к Wi-Fi

Программа по подключению российских школ к интернету через Wi-Fi замораживается, сообщил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T13:56

2022-10-20T13:56

2022-10-20T13:56

российская федерация (россия, рф)

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Программа по подключению российских школ к интернету через Wi-Fi замораживается, сообщил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев."Из таких программ, которые мы вынужденно приостанавливаем – это Wi-Fi в школах. У нас почти девять тысяч школ уже получили Wi-Fi полноценный, во всех классах доступен интернет. Но мы договорились с министром просвещения, что посмотрим, как будет практика использования, и, отработав эти моменты, вернемся к рассмотрению этого вопроса", – прокомментировал Шадаев.По информации главы Минцифры, параллельно замораживается программа по субсидированию затрат на получение цифровой профессии. По этой программе государство может компенсировать от 50% до 100% затрат на обучение цифровыми профессиями.Ранее министерство планировало обеспечить Wi-Fi все школы и учебные классы до конца 2024 года.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), образование в россии