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ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ
ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2022
ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ
Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ и 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях,... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:42
2022-10-19T14:42
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ и 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также уничтожены три склада боеприпасов в Харьковской Запорожской и Николаевской областях.В Харьковской и Одесской областях уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Кроме того, в ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе населенного пункта Глушковка Харьковской области и двум взводам реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Часов Яр ДНР."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новоселовка Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики", - добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20221019/nazvany-poteri-vsu-pri-popytke-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124976612.html
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60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские войска за сутки поразили 7 пунктов управления и 64 артподразделения ВСУ

14:42 19.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук М3" Вооруженных сил РФ
Зенитный ракетный комплекс Бук М3 Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ и 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Металловка, Двуречная Харьковской области, Ильичовка, Торецк, Яковлевка, Подгорное Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
Также уничтожены три склада боеприпасов в Харьковской Запорожской и Николаевской областях.
В Харьковской и Одесской областях уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, в ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе населенного пункта Глушковка Харьковской области и двум взводам реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Часов Яр ДНР.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новоселовка Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики", - добавил Конашенков.
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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