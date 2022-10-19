https://crimea.ria.ru/20221019/vs-rf-unichtozhili-za-sutki-bolee-60-artilleriyskikh-podrazdeleniy-vsu-1124978481.html

ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ

ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2022

ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ и 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях,... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T14:42

2022-10-19T14:42

2022-10-19T14:42

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ и 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также уничтожены три склада боеприпасов в Харьковской Запорожской и Николаевской областях.В Харьковской и Одесской областях уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Кроме того, в ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе населенного пункта Глушковка Харьковской области и двум взводам реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Часов Яр ДНР."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новоселовка Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики", - добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20221019/nazvany-poteri-vsu-pri-popytke-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124976612.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)