https://crimea.ria.ru/20221019/voennye-rf-za-sutki-unichtozhili-okolo-200-vsushnikov-na-trekh-napravleniyakh-1124977085.html
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях
Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 200 военнослужащих ВСУ и наемников и более 30 единиц техники противника на Купянском. Краснолиманском и... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:12
2022-10-19T14:12
2022-10-19T14:12
игорь конашенков
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c05537d1fe9e8ddf734b10866813b19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 200 военнослужащих ВСУ и наемников и более 30 единиц техники противника на Купянском. Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На Краснолиманском направлении российские военные пресекли попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников "Иностранный легион". За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, добавил представитель Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221019/na-vsey-territorii-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga---smi-1124976858.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21258da80e871b8ec0f4218efa8d975.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 200 человек на трех направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 200 военнослужащих ВСУ и наемников и более 30 единиц техники противника на Купянском. Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
На Краснолиманском направлении российские военные пресекли попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников "Иностранный легион". За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, добавил представитель Минобороны.