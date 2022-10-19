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Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях
Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 200 военнослужащих ВСУ и наемников и более 30 единиц техники противника на Купянском. Краснолиманском и... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:12
2022-10-19T14:12
игорь конашенков
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 200 военнослужащих ВСУ и наемников и более 30 единиц техники противника на Купянском. Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На Краснолиманском направлении российские военные пресекли попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников "Иностранный легион". За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, добавил представитель Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221019/na-vsey-territorii-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga---smi-1124976858.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 200 человек на трех направлениях

14:12 19.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 200 военнослужащих ВСУ и наемников и более 30 единиц техники противника на Купянском. Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
На Краснолиманском направлении российские военные пресекли попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников "Иностранный легион". За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, добавил представитель Минобороны.
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