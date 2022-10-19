https://crimea.ria.ru/20221019/voennye-rf-za-sutki-unichtozhili-okolo-200-vsushnikov-na-trekh-napravleniyakh-1124977085.html

Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях

Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Военные РФ за сутки уничтожили около 200 ВСУшников на трех направлениях

Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 200 военнослужащих ВСУ и наемников и более 30 единиц техники противника на Купянском. Краснолиманском и... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T14:12

2022-10-19T14:12

2022-10-19T14:12

игорь конашенков

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 200 военнослужащих ВСУ и наемников и более 30 единиц техники противника на Купянском. Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На Краснолиманском направлении российские военные пресекли попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников "Иностранный легион". За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, добавил представитель Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20221019/na-vsey-territorii-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga---smi-1124976858.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине