https://crimea.ria.ru/20221019/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1124965998.html

Прогноз погоды для Крыма на среду

Прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Прогноз погоды для Крыма на среду

В ближайшие сутки благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T00:01

2022-10-19T00:01

2022-10-19T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11...13, днем +20...22 градуса.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +6...8, днем +17...19.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.

https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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