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Прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Прогноз погоды для Крыма на среду
Прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие сутки благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11...13, днем +20...22 градуса.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +6...8, днем +17...19.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.
https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html
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РИА Новости Крым
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96
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крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды для Крыма на среду

Прогноз погоды в Крыму на 19 октября

00:01 19.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Бахчисарайском районе Крыма
Осень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит +4…9 градусов, на южном и восточном побережье до +13, днем воздух прогреется до +17…22, в горах до +11…16. Ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +19...21.
Дождь - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 13:04
Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11...13, днем +20...22 градуса.
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +6...8, днем +17...19.
В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.
 
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Заголовок открываемого материала
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22:04Главные события и заявления дня: 18 октября
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21:12В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные
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20:46Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
20:19В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
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