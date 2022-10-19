https://crimea.ria.ru/20221019/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1124965998.html
Прогноз погоды для Крыма на среду
Прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие сутки благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T00:01
2022-10-19T00:01
2022-10-19T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11...13, днем +20...22 градуса.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +6...8, днем +17...19.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.
https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды для Крыма на среду
Прогноз погоды в Крыму на 19 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит +4…9 градусов, на южном и восточном побережье до +13, днем воздух прогреется до +17…22, в горах до +11…16. Ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11...13, днем +20...22 градуса.
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +6...8, днем +17...19.
В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.