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Образование, наука и политика: чем иностранцев привлекает Крым? - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Образование, наука и политика: чем иностранцев привлекает Крым?
Образование, наука и политика: чем иностранцев привлекает Крым? - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Образование, наука и политика: чем иностранцев привлекает Крым?
Западные страны пытаются опустить перед Россией "железный занавес", запустив механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции. Но РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-19T12:00
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пресс-центр
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Западные страны пытаются опустить перед Россией "железный занавес", запустив механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции. Но эти меры малоэффективны: полуостров принимает иностранные делегации, проводит международные мероприятия. Так, на базе КФУ им. В.И. Вернадского проходит шестой Международный форум "Крым в мировом научно-образовательном пространстве"для иностранных студентов и выпускников крымских вузов.Почему внимание всего мира снова приковано к Крыму? Как изображается Крым в мировых СМИ в условиях СВО на Украине? Как изменится международное научно-образовательное пространство и приоритеты международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, учитывая проведение СВО и вхождение в состав России новых регионов? Остается ли Крым по-прежнему привлекательным регионом для научных исследований и обучения иностранцев? Сколько иностранных студентов и из каких стран учатся в КФУ им. В.И. Вернадского?Участники:— проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ЮРЧЕНКО;— начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Александр МАЩЕНКО;— президент Крымской региональной общественной организации "Ассоциация выпускников советских и отечественных высших учебных заведений" Дия КАУД;— врач, выпускник Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Ислам МАЗХАРУЛ (Бангладеш);— политолог, студент Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского по направлению "Политология" Мпуйи Кадрол (Конго).Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-центр

Образование, наука и политика: чем иностранцев привлекает Крым?

12:00 19.10.2022
 
© Фото: пресс-служба КФУГлавный корпус КФУ
Главный корпус КФУ
© Фото: пресс-служба КФУ
Читать в
Западные страны пытаются опустить перед Россией "железный занавес", запустив механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции. Но эти меры малоэффективны: полуостров принимает иностранные делегации, проводит международные мероприятия. Так, на базе КФУ им. В.И. Вернадского проходит шестой Международный форум "Крым в мировом научно-образовательном пространстве"для иностранных студентов и выпускников крымских вузов.
Почему внимание всего мира снова приковано к Крыму? Как изображается Крым в мировых СМИ в условиях СВО на Украине? Как изменится международное научно-образовательное пространство и приоритеты международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, учитывая проведение СВО и вхождение в состав России новых регионов? Остается ли Крым по-прежнему привлекательным регионом для научных исследований и обучения иностранцев? Сколько иностранных студентов и из каких стран учатся в КФУ им. В.И. Вернадского?
Участники:
— проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ЮРЧЕНКО;
— начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Александр МАЩЕНКО;
— президент Крымской региональной общественной организации "Ассоциация выпускников советских и отечественных высших учебных заведений" Дия КАУД;
— врач, выпускник Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Ислам МАЗХАРУЛ (Бангладеш);
— политолог, студент Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского по направлению "Политология" Мпуйи Кадрол (Конго).
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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