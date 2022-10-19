https://crimea.ria.ru/20221019/obrazovanie-nauka-i-politika-chem-inostrantsev-privlekaet-krym-1124724177.html

Образование, наука и политика: чем иностранцев привлекает Крым?

Образование, наука и политика: чем иностранцев привлекает Крым? - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Образование, наука и политика: чем иностранцев привлекает Крым?

Западные страны пытаются опустить перед Россией "железный занавес", запустив механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции. Но РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-19T12:00

2022-10-19T12:00

2022-10-05T13:46

пресс-центр

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Западные страны пытаются опустить перед Россией "железный занавес", запустив механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции. Но эти меры малоэффективны: полуостров принимает иностранные делегации, проводит международные мероприятия. Так, на базе КФУ им. В.И. Вернадского проходит шестой Международный форум "Крым в мировом научно-образовательном пространстве"для иностранных студентов и выпускников крымских вузов.Почему внимание всего мира снова приковано к Крыму? Как изображается Крым в мировых СМИ в условиях СВО на Украине? Как изменится международное научно-образовательное пространство и приоритеты международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, учитывая проведение СВО и вхождение в состав России новых регионов? Остается ли Крым по-прежнему привлекательным регионом для научных исследований и обучения иностранцев? Сколько иностранных студентов и из каких стран учатся в КФУ им. В.И. Вернадского?Участники:— проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ЮРЧЕНКО;— начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Александр МАЩЕНКО;— президент Крымской региональной общественной организации "Ассоциация выпускников советских и отечественных высших учебных заведений" Дия КАУД;— врач, выпускник Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Ислам МАЗХАРУЛ (Бангладеш);— политолог, студент Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского по направлению "Политология" Мпуйи Кадрол (Конго).Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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