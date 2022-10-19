Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221019/eks-zamministra-energetiki-rf-popalsya-vzyatke-v-227-mln-rubley-1124972669.html
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей
Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов установили факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:18
2022-10-19T11:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79d536379ed2fb48bad2a46774f4c709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов установили факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.По словам Колокольцева, средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов.
https://crimea.ria.ru/20221018/eks-chinovniki-iz-evpatorii-poydut-v-koloniyu-za-vzyatku-bolee-10-mln-rubley-1124958445.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_07583282c1392a8cca3ba48d37ffbd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей

МВД установило факт получения взятки в 227 млн рублей бывшим замминистра энергетики РФ

11:18 19.10.2022 (обновлено: 11:20 19.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов установили факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В ходе совместных с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством мероприятий установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики", - сказал министр, не называя имени фигуранта.
По словам Колокольцева, средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Вчера, 14:50
Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Чем грозит Крыму дополнительный сброс воды из Херсонской области
12:35ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти
12:15Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо
12:03Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области
11:41Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто
11:37Въезд в Херсонскую область закрывается на 7 дней
11:26Смогут ли российские войска удержать Херсон – мнение
11:22Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД
11:18Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей
11:04В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
11:02Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области
10:51Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег
10:46К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
10:25Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
10:24Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке
10:11Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
09:54Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание
09:30Полсотни улиц и переулков Симферополя до вечера без воды
09:27В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании
09:21В Энергодаре отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Лента новостейМолния