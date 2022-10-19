https://crimea.ria.ru/20221019/eks-zamministra-energetiki-rf-popalsya-vzyatke-v-227-mln-rubley-1124972669.html
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей
Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов установили факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:18
2022-10-19T11:18
2022-10-19T11:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79d536379ed2fb48bad2a46774f4c709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов установили факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.По словам Колокольцева, средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов.
https://crimea.ria.ru/20221018/eks-chinovniki-iz-evpatorii-poydut-v-koloniyu-za-vzyatku-bolee-10-mln-rubley-1124958445.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_07583282c1392a8cca3ba48d37ffbd23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей
МВД установило факт получения взятки в 227 млн рублей бывшим замминистра энергетики РФ
11:18 19.10.2022 (обновлено: 11:20 19.10.2022)