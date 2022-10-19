https://crimea.ria.ru/20221019/eks-zamministra-energetiki-rf-popalsya-vzyatke-v-227-mln-rubley-1124972669.html

Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей

Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Экс-замминистра энергетики РФ попался взятке в 227 млн рублей

Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов установили факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T11:18

2022-10-19T11:18

2022-10-19T11:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79d536379ed2fb48bad2a46774f4c709.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов установили факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.По словам Колокольцева, средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов.

https://crimea.ria.ru/20221018/eks-chinovniki-iz-evpatorii-poydut-v-koloniyu-za-vzyatku-bolee-10-mln-rubley-1124958445.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия