https://crimea.ria.ru/20221018/v-rossii-vyros-spros-na-sredstva-dlya-potentsii-i-protivozachatochnye-1124929837.html

В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные

В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные

В России отмечается повышенный спрос на противозачаточные препараты и средства от импотенции. Результаты исследования приводит Центр развития перспективных... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T21:12

2022-10-18T21:12

2022-10-18T21:12

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В России отмечается повышенный спрос на противозачаточные препараты и средства от импотенции. Результаты исследования приводит Центр развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".Что касается противозачаточных средств, то россиянки за три месяца приобрели 4 млн упаковок, что на 17% больше покупок в предыдущем квартале. С прошлого года затраты на эти средства выросли на 35%.Отмечается, что при таких темпах продаж дефицита препаратов не ожидается: противозачаточных хватит на полгода, а лекарств от импотенции минимум на год.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму - низкий показатель рождаемости, всего 20 тысяч родов в год.

https://crimea.ria.ru/20220718/pochemu-rozhdaemost-ezhegodno-padaet--krymskiy-vrach-1123867947.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество