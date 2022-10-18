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В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные
В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные
В России отмечается повышенный спрос на противозачаточные препараты и средства от импотенции. Результаты исследования приводит Центр развития перспективных... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T21:12
2022-10-18T21:12
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В России отмечается повышенный спрос на противозачаточные препараты и средства от импотенции. Результаты исследования приводит Центр развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".Что касается противозачаточных средств, то россиянки за три месяца приобрели 4 млн упаковок, что на 17% больше покупок в предыдущем квартале. С прошлого года затраты на эти средства выросли на 35%.Отмечается, что при таких темпах продаж дефицита препаратов не ожидается: противозачаточных хватит на полгода, а лекарств от импотенции минимум на год.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму - низкий показатель рождаемости, всего 20 тысяч родов в год.
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здоровье, общество
В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные

Россияне стали чаще покупать средства для потенции и противозачаточные препараты

21:12 18.10.2022
 
© guvo59-9285194/pixabayТаблетки
Таблетки
© guvo59-9285194/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В России отмечается повышенный спрос на противозачаточные препараты и средства от импотенции. Результаты исследования приводит Центр развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".
"За третий квартал жители России купили 2,7 млн упаковок препаратов для повышения потенции, что на 88%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% – чем за предыдущие три месяца. На лекарства от эректильной дисфункции за период с июля по сентябрь россияне потратили 2,1 млрд руб. Рост трат составил 75% по сравнению с прошлым годом и 19% – с предыдущего квартала", – говорится в сообщении.
Что касается противозачаточных средств, то россиянки за три месяца приобрели 4 млн упаковок, что на 17% больше покупок в предыдущем квартале. С прошлого года затраты на эти средства выросли на 35%.
Отмечается, что при таких темпах продаж дефицита препаратов не ожидается: противозачаточных хватит на полгода, а лекарств от импотенции минимум на год.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму - низкий показатель рождаемости, всего 20 тысяч родов в год.
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