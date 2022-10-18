https://crimea.ria.ru/20221018/v-kerchi-ekstrenno-evakuiruyut-shkoly-i-sady-1124947100.html

В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады

В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады

Во вторник в школы Керчи снова поступил сигнал о минировании. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского совета, сообщения поступили в... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T09:54

2022-10-18T09:54

2022-10-18T09:59

крым

происшествия

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в школы Керчи снова поступил сигнал о минировании. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского совета, сообщения поступили в самом начале учебного дня во все школы и детские сады города."Примерно в 8.40 поступило сообщение о минировании. Речь идет обо всех школах и детских садах города. Проведена эвакуация, на месте работают Росгвардия, ОМОН, кинологи. Мероприятия займут несколько часов, вероятно, учебный процесс сегодня не возобновится", - сообщили в городском совете.17 октября аналогичное сообщение также поступило в образовательные учреждения Керчи. Кроме того, все суды Крыма приостановили работу, а сотрудники были эвакуированы из-за сообщений о минировании.Аналогичные сигналы регулярно поступают в различные организации Крыма. Это уже 45 волна сообщений о минировании крымских судов с 24 февраля этого года.12 октября глава республики Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных учреждений на дистанционный формат, однако на следующий день в ходе внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение о продолжении учебного процесса в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20221017/vse-sudy-kryma-evakuirovany-1124928510.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, керчь