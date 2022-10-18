В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады
В школы и детские сады Керчи снова поступили сообщения о минировании - власти
09:54 18.10.2022 (обновлено: 09:59 18.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник полиции на месте сообщения о минировании
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в школы Керчи снова поступил сигнал о минировании. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского совета, сообщения поступили в самом начале учебного дня во все школы и детские сады города.
"Примерно в 8.40 поступило сообщение о минировании. Речь идет обо всех школах и детских садах города. Проведена эвакуация, на месте работают Росгвардия, ОМОН, кинологи. Мероприятия займут несколько часов, вероятно, учебный процесс сегодня не возобновится", - сообщили в городском совете.
Вчера, 12:47Все суды Крыма эвакуированы
17 октября аналогичное сообщение также поступило в образовательные учреждения Керчи. Кроме того, все суды Крыма приостановили работу, а сотрудники были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Аналогичные сигналы регулярно поступают в различные организации Крыма. Это уже 45 волна сообщений о минировании крымских судов с 24 февраля этого года.
12 октября глава республики Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных учреждений на дистанционный формат, однако на следующий день в ходе внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение о продолжении учебного процесса в штатном режиме.