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В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады
В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады
Во вторник в школы Керчи снова поступил сигнал о минировании. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского совета, сообщения поступили в... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T09:54
2022-10-18T09:59
крым
происшествия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в школы Керчи снова поступил сигнал о минировании. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского совета, сообщения поступили в самом начале учебного дня во все школы и детские сады города."Примерно в 8.40 поступило сообщение о минировании. Речь идет обо всех школах и детских садах города. Проведена эвакуация, на месте работают Росгвардия, ОМОН, кинологи. Мероприятия займут несколько часов, вероятно, учебный процесс сегодня не возобновится", - сообщили в городском совете.17 октября аналогичное сообщение также поступило в образовательные учреждения Керчи. Кроме того, все суды Крыма приостановили работу, а сотрудники были эвакуированы из-за сообщений о минировании.Аналогичные сигналы регулярно поступают в различные организации Крыма. Это уже 45 волна сообщений о минировании крымских судов с 24 февраля этого года.12 октября глава республики Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных учреждений на дистанционный формат, однако на следующий день в ходе внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение о продолжении учебного процесса в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20221017/vse-sudy-kryma-evakuirovany-1124928510.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, керчь
В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады

В школы и детские сады Керчи снова поступили сообщения о минировании - власти

09:54 18.10.2022 (обновлено: 09:59 18.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник полиции на месте сообщения о минировании
Сотрудник полиции на месте сообщения о минировании - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в школы Керчи снова поступил сигнал о минировании. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского совета, сообщения поступили в самом начале учебного дня во все школы и детские сады города.
"Примерно в 8.40 поступило сообщение о минировании. Речь идет обо всех школах и детских садах города. Проведена эвакуация, на месте работают Росгвардия, ОМОН, кинологи. Мероприятия займут несколько часов, вероятно, учебный процесс сегодня не возобновится", - сообщили в городском совете.
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:47
Все суды Крыма эвакуированы
17 октября аналогичное сообщение также поступило в образовательные учреждения Керчи. Кроме того, все суды Крыма приостановили работу, а сотрудники были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Аналогичные сигналы регулярно поступают в различные организации Крыма. Это уже 45 волна сообщений о минировании крымских судов с 24 февраля этого года.
12 октября глава республики Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных учреждений на дистанционный формат, однако на следующий день в ходе внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение о продолжении учебного процесса в штатном режиме.
 
КрымПроисшествияКерчь
 
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