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"Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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"Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского
"Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского - РИА Новости Крым, 14.10.2022
"Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского
Философу с мировым именем Николаю Данилевскому – 200 лет. Его по праву называют одним отцом современной геополитики. Идеи, заложенные автором в работе "Россия и РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-18T11:00
2022-10-14T13:45
пресс-центр
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Философу с мировым именем Николаю Данилевскому – 200 лет. Его по праву называют одним отцом современной геополитики. Идеи, заложенные автором в работе "Россия и Европа", спустя 150 лет приобретают новое звучание и пугающую актуальность.Что связывает пророка от геополитики с Крымом? Что предсказывал философ и какие из его предсказаний сбылись? Что делать и как действовать России сегодня в отношениях с Западом? Какой видел Россию "отец" геополитики?Участники:— председатель комитета Государственного совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай ВОЛКОВ;— советник Председателя Государственного совета Республики Крым Светлана САВЧЕНКО;— политолог Сергей КИСЕЛЕВ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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"Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского

Пресс-конференция "Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского

11:00 18.10.2022
 
© РИА Новости . Галина Киселева / Перейти в фотобанкРепродукция портрета публициста, естествоиспытателя Николая Яковлевича Данилевского.
Репродукция портрета публициста, естествоиспытателя Николая Яковлевича Данилевского. - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Галина Киселева
Перейти в фотобанк
Читать в
Философу с мировым именем Николаю Данилевскому – 200 лет. Его по праву называют одним отцом современной геополитики. Идеи, заложенные автором в работе "Россия и Европа", спустя 150 лет приобретают новое звучание и пугающую актуальность.
Что связывает пророка от геополитики с Крымом? Что предсказывал философ и какие из его предсказаний сбылись? Что делать и как действовать России сегодня в отношениях с Западом? Какой видел Россию "отец" геополитики?
Участники:
— председатель комитета Государственного совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай ВОЛКОВ;
— советник Председателя Государственного совета Республики Крым Светлана САВЧЕНКО;
— политолог Сергей КИСЕЛЕВ.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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