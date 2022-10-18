https://crimea.ria.ru/20221018/napor-zapada-na-vostok-sbyvshiesya-prorochestva-nikolaya-danilevskogo-1124886225.html

"Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского

"Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского - РИА Новости Крым, 14.10.2022

"Напор Запада на Восток": сбывшиеся пророчества Николая Данилевского

Философу с мировым именем Николаю Данилевскому – 200 лет. Его по праву называют одним отцом современной геополитики. Идеи, заложенные автором в работе "Россия и РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-18T11:00

2022-10-18T11:00

2022-10-14T13:45

пресс-центр

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Философу с мировым именем Николаю Данилевскому – 200 лет. Его по праву называют одним отцом современной геополитики. Идеи, заложенные автором в работе "Россия и Европа", спустя 150 лет приобретают новое звучание и пугающую актуальность.Что связывает пророка от геополитики с Крымом? Что предсказывал философ и какие из его предсказаний сбылись? Что делать и как действовать России сегодня в отношениях с Западом? Какой видел Россию "отец" геополитики?Участники:— председатель комитета Государственного совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай ВОЛКОВ;— советник Председателя Государственного совета Республики Крым Светлана САВЧЕНКО;— политолог Сергей КИСЕЛЕВ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр