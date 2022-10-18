https://crimea.ria.ru/20221018/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

Как живет Херсонская область

Как живет Херсонская область - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Как живет Херсонская область

Корреспонденты РИА Новости Крым изучили обстановку в Херсонской области после обращения врио губернатора Владимира Сальдо с предложением жителям обезопасить... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T07:01

2022-10-18T07:01

2022-10-18T07:01

херсонская область

новые регионы россии

общество

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Корреспонденты РИА Новости Крым изучили обстановку в Херсонской области после обращения врио губернатора Владимира Сальдо с предложением жителям обезопасить себя от последствий ракетных ударов и отправиться на территорию других регионов РФ.На границе, которой уже нет, стоят автобусы. На некоторых написано "дети", на некоторых нет. "Это уже мало, - говорит водитель такси, постоянно ездящий к КПП Армянска, откуда в Крым едут жители Херсонщины, - неделю назад было больше, а сейчас уже то два, то пять". Но выехало, грустно добавляет он, процентов 80 жителей области.И при этом жизнь продолжается! Оставшиеся граждане не очень уезжают. Многие заранее записали своих детей на отдых в России, а сами остаются дома, продолжают ходить на работу, заниматься своими делами."О! Вы открылись, - слышен разговор в другом магазине, - а нам... далее идет имя-отчество соседки - сказала, что заходила к вам! Вот и мы".Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ >>Смотрят, примеряют, обсуждают детей, которые в Киеве, знакомых, осенние коллекции одежды и... идут домой.Это те, кто уезжать никуда не собирается. "У нас все здесь: дети, дом, магазины, - куда мы поедем..." - разводят руками многие владельцы бизнеса. И остаются.Смешение миров продолжается. Рядом взрывы, военные, трагедии. Все отмечают, как украинские паблики нагоняют страх на херсонских жителей, причем врать совершенно не стесняются. "Они пишут, жители Севастополя и Симферополя, сидите в подвалах с 6 до 10 часов, никуда не выходите, - рассказывает жительница Херсона. - Люди читают, не понимают, верить этому или нет, но начинают бояться".Орки, котики, огонь. Информация по-украински >>Чтобы увидеть, как на самом деле обстоят дела в Крыму, нужно туда просто приехать.Некоторые вот и поехали. Другие ездят в Крым по работе. Или отдохнуть на пару дней.В общем, если украинские угрозы и работают, то очень местами и действуют не на всех. Но так изощренно врать... зачем? Запугать людей? Они точно будут верить Украине при таком подходе? Многие херсонские пенсионеры, предприниматели, большая часть молодежи не собираются оставлять свой город."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>Местных видно сразу, и их немало. Кто-то в сельской местности обрабатывает грядки, кто-то продает арбузы, наладили активное судоходство (точнее будет сказать - лодкоходство) между берегами Днепра. И люди постоянно ездят, и товары.Все перешли на жизнь одним днем. А завтра, как говорила героиня одного доброго фильма, будет завтра...

https://crimea.ria.ru/20220902/chudom-ostalis-zhivy-posledstviya-udara-po-turbaze-na-khersonschine-1124384842.html

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, общество