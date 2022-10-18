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Как живет Херсонская область - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Как живет Херсонская область
Как живет Херсонская область - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Как живет Херсонская область
Корреспонденты РИА Новости Крым изучили обстановку в Херсонской области после обращения врио губернатора Владимира Сальдо с предложением жителям обезопасить... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T07:01
2022-10-18T07:01
херсонская область
новые регионы россии
общество
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Корреспонденты РИА Новости Крым изучили обстановку в Херсонской области после обращения врио губернатора Владимира Сальдо с предложением жителям обезопасить себя от последствий ракетных ударов и отправиться на территорию других регионов РФ.На границе, которой уже нет, стоят автобусы. На некоторых написано "дети", на некоторых нет. "Это уже мало, - говорит водитель такси, постоянно ездящий к КПП Армянска, откуда в Крым едут жители Херсонщины, - неделю назад было больше, а сейчас уже то два, то пять". Но выехало, грустно добавляет он, процентов 80 жителей области.И при этом жизнь продолжается! Оставшиеся граждане не очень уезжают. Многие заранее записали своих детей на отдых в России, а сами остаются дома, продолжают ходить на работу, заниматься своими делами."О! Вы открылись, - слышен разговор в другом магазине, - а нам... далее идет имя-отчество соседки - сказала, что заходила к вам! Вот и мы".Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ &gt;&gt;Смотрят, примеряют, обсуждают детей, которые в Киеве, знакомых, осенние коллекции одежды и... идут домой.Это те, кто уезжать никуда не собирается. "У нас все здесь: дети, дом, магазины, - куда мы поедем..." - разводят руками многие владельцы бизнеса. И остаются.Смешение миров продолжается. Рядом взрывы, военные, трагедии. Все отмечают, как украинские паблики нагоняют страх на херсонских жителей, причем врать совершенно не стесняются. "Они пишут, жители Севастополя и Симферополя, сидите в подвалах с 6 до 10 часов, никуда не выходите, - рассказывает жительница Херсона. - Люди читают, не понимают, верить этому или нет, но начинают бояться".Орки, котики, огонь. Информация по-украински &gt;&gt;Чтобы увидеть, как на самом деле обстоят дела в Крыму, нужно туда просто приехать.Некоторые вот и поехали. Другие ездят в Крым по работе. Или отдохнуть на пару дней.В общем, если украинские угрозы и работают, то очень местами и действуют не на всех. Но так изощренно врать... зачем? Запугать людей? Они точно будут верить Украине при таком подходе? Многие херсонские пенсионеры, предприниматели, большая часть молодежи не собираются оставлять свой город."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке &gt;&gt;Местных видно сразу, и их немало. Кто-то в сельской местности обрабатывает грядки, кто-то продает арбузы, наладили активное судоходство (точнее будет сказать - лодкоходство) между берегами Днепра. И люди постоянно ездят, и товары.Все перешли на жизнь одним днем. А завтра, как говорила героиня одного доброго фильма, будет завтра...
https://crimea.ria.ru/20220902/chudom-ostalis-zhivy-posledstviya-udara-po-turbaze-na-khersonschine-1124384842.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, новые регионы россии, общество
Как живет Херсонская область

Как живет область, жителям которой предложили уехать на время

07:01 18.10.2022
 
© РИА Новости КрымМирная жизнь в Херсоне
Мирная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
Корреспонденты РИА Новости Крым изучили обстановку в Херсонской области после обращения врио губернатора Владимира Сальдо с предложением жителям обезопасить себя от последствий ракетных ударов и отправиться на территорию других регионов РФ.
На границе, которой уже нет, стоят автобусы. На некоторых написано "дети", на некоторых нет. "Это уже мало, - говорит водитель такси, постоянно ездящий к КПП Армянска, откуда в Крым едут жители Херсонщины, - неделю назад было больше, а сейчас уже то два, то пять". Но выехало, грустно добавляет он, процентов 80 жителей области.
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 15:51
"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине
И при этом жизнь продолжается! Оставшиеся граждане не очень уезжают. Многие заранее записали своих детей на отдых в России, а сами остаются дома, продолжают ходить на работу, заниматься своими делами.
В Херсоне работают кафе и магазины, в области идет торговля на рынках. Больше того, стали открываться магазины, которые прежние месяцы были закрыты. Одежда, обувь. "Нашими клиентами стали пенсионеры, - смеются продавцы в одном из магазинов, - они получили деньги и теперь приходят в магазин. Например, приходят бабушки и покупают... духи. Или помаду".
"О! Вы открылись, - слышен разговор в другом магазине, - а нам... далее идет имя-отчество соседки - сказала, что заходила к вам! Вот и мы".
Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ >>
Смотрят, примеряют, обсуждают детей, которые в Киеве, знакомых, осенние коллекции одежды и... идут домой.
Это те, кто уезжать никуда не собирается. "У нас все здесь: дети, дом, магазины, - куда мы поедем..." - разводят руками многие владельцы бизнеса. И остаются.
© РИА Новости Крым

Улица Херсона. Многие жители выехали в другие регионы

Мирная жизнь в Херсоне
1 из 7

Улица Херсона. Многие жители выехали в другие регионы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Те, кто остались, продолжают ходить на работу и заниматься повседневными делами

Мирная жизнь в Херсоне
2 из 7

Те, кто остались, продолжают ходить на работу и заниматься повседневными делами

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Люди живут одним днем...

Мирная жизнь в Херсоне
3 из 7

Люди живут одним днем...

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

...ведь всегда есть опасность обстрелов

Мирная жизнь в Херсоне
4 из 7

...ведь всегда есть опасность обстрелов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Лодки стали главным средством переправы с одного берега на другой

Мирная жизнь в Херсоне
5 из 7

Лодки стали главным средством переправы с одного берега на другой

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Пенсионеры, предприниматели, большая часть молодежи не собираются оставлять свой город

Мирная жизнь в Херсоне
6 из 7

Пенсионеры, предприниматели, большая часть молодежи не собираются оставлять свой город

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Так пока и живут. Между хаосом и надеждой, что вскоре все изменится к лучшему

Мирная жизнь в Херсоне
7 из 7

Так пока и живут. Между хаосом и надеждой, что вскоре все изменится к лучшему

© РИА Новости Крым
1 из 7

Улица Херсона. Многие жители выехали в другие регионы

© РИА Новости Крым
2 из 7

Те, кто остались, продолжают ходить на работу и заниматься повседневными делами

© РИА Новости Крым
3 из 7

Люди живут одним днем...

© РИА Новости Крым
4 из 7

...ведь всегда есть опасность обстрелов

© РИА Новости Крым
5 из 7

Лодки стали главным средством переправы с одного берега на другой

© РИА Новости Крым
6 из 7

Пенсионеры, предприниматели, большая часть молодежи не собираются оставлять свой город

© РИА Новости Крым
7 из 7

Так пока и живут. Между хаосом и надеждой, что вскоре все изменится к лучшему

© РИА Новости Крым
Смешение миров продолжается. Рядом взрывы, военные, трагедии. Все отмечают, как украинские паблики нагоняют страх на херсонских жителей, причем врать совершенно не стесняются. "Они пишут, жители Севастополя и Симферополя, сидите в подвалах с 6 до 10 часов, никуда не выходите, - рассказывает жительница Херсона. - Люди читают, не понимают, верить этому или нет, но начинают бояться".
Орки, котики, огонь. Информация по-украински >>
Чтобы увидеть, как на самом деле обстоят дела в Крыму, нужно туда просто приехать.
Некоторые вот и поехали. Другие ездят в Крым по работе. Или отдохнуть на пару дней.
В общем, если украинские угрозы и работают, то очень местами и действуют не на всех. Но так изощренно врать... зачем? Запугать людей? Они точно будут верить Украине при таком подходе? Многие херсонские пенсионеры, предприниматели, большая часть молодежи не собираются оставлять свой город.
"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>
Местных видно сразу, и их немало. Кто-то в сельской местности обрабатывает грядки, кто-то продает арбузы, наладили активное судоходство (точнее будет сказать - лодкоходство) между берегами Днепра. И люди постоянно ездят, и товары.
Все перешли на жизнь одним днем. А завтра, как говорила героиня одного доброго фильма, будет завтра...
Здание кинотеатра Украина в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:23Новая жизнь на освобожденных территориях
Новая реальность новых территорийКак живут новые территории в условиях прилетов ракет, уехавших соседей и одновременно – российских социальных выплат и формирующихся органов власти. Как существуют разные пласты реальности и люди в них, - в материале РИА Новости Крым.
Херсонская областьНовые регионы РоссииОбщество
 
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