https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-rasskazali-ob-obmene-plennymi-v-formate-110-na-110-1124943018.html
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110 - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
В результате переговорного процесса 110 военнослужащих России вернутся из украинского плена домой. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T19:57
2022-10-17T19:57
2022-10-17T19:57
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса 110 военнослужащих России вернутся из украинского плена домой. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны Российской Федерации.В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Москвы для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.Вместе с тем, украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации, отметили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221017/pushilin-zayavil-ob-obmene-110-voennoplennymi-s-ukrainoy-1124936581.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
Минобороны РФ: в результате переговоров домой вернутся 110 российских военнослужащих
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса 110 военнослужащих России вернутся из украинского плена домой. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны Российской Федерации.
"17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года", - сказали в ведомстве.
В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Москвы для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
Вместе с тем, украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации, отметили в ведомстве.