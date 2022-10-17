Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110 - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-rasskazali-ob-obmene-plennymi-v-formate-110-na-110-1124943018.html
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110 - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
В результате переговорного процесса 110 военнослужащих России вернутся из украинского плена домой. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T19:57
2022-10-17T19:57
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a9f58acf9741a53028b3bb43a30268a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса 110 военнослужащих России вернутся из украинского плена домой. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны Российской Федерации.В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Москвы для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.Вместе с тем, украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации, отметили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221017/pushilin-zayavil-ob-obmene-110-voennoplennymi-s-ukrainoy-1124936581.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_505e6b07bb3cc6dc11dfe7458e9684b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110

Минобороны РФ: в результате переговоров домой вернутся 110 российских военнослужащих

19:57 17.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса 110 военнослужащих России вернутся из украинского плена домой. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны Российской Федерации.
"17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года", - сказали в ведомстве.
В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Москвы для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
Вместе с тем, украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации, отметили в ведомстве.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
16:09
Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:36На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке
20:17В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС
20:04Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов
19:57В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
19:41В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир
19:13После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома
19:04В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске
18:47"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте
18:46В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
18:30В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада
18:01В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркет
17:53В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости
17:31В Крыму рассказали, куда может обращаться инициативная молодежь
16:56Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны
16:32Пожар на ТЭЦ-2 в Калининграде: что известно
16:18Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
16:09Пушилин заявил об обмене 110 военнопленными с Украиной
15:46Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов
15:44Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму
15:21В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро
Лента новостейМолния