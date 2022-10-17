https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-rasskazali-ob-obmene-plennymi-v-formate-110-na-110-1124943018.html

В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110

В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110 - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110

В результате переговорного процесса 110 военнослужащих России вернутся из украинского плена домой. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T19:57

2022-10-17T19:57

2022-10-17T19:57

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В результате переговорного процесса 110 военнослужащих России вернутся из украинского плена домой. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны Российской Федерации.В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Москвы для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.Вместе с тем, украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации, отметили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221017/pushilin-zayavil-ob-obmene-110-voennoplennymi-s-ukrainoy-1124936581.html

украина

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2022

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