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Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов
Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов
Следственный комитет РФ проверит сообщения о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Об этом сообщает пресс-служба силового... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T15:46
2022-10-17T15:46
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ проверит сообщения о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.Информацию об этом проверит Главное следственное управление СК России, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела следователи изучают факт вербовки СБУ подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР. За это мальчику обещали поездку в Европе. Отмечается, что по ошибке ребенок ранил другого человека.Ранее сообщалось, что в плен российским силовикам сдался экс-полковник СБУ, вербовщик и куратор подрывной деятельности украинских спецслужб в Донбассе.
https://crimea.ria.ru/20221013/arestovany-pyatero-figurantov-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu---smi-1124870701.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин
Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов

СК РФ проверит информацию о вербовке несовершеннолетних для совершения терактов

15:46 17.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСледственный комитет при прокуратуре РФ
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ проверит сообщения о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
"В эфире одного из федеральных телеканалов сообщается, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания еще с 2014 года начали открывать лагеря, где детей с раннего возраста учат воевать и убивать русских", – говорится в сообщении силового ведомства.
Информацию об этом проверит Главное следственное управление СК России, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела следователи изучают факт вербовки СБУ подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР. За это мальчику обещали поездку в Европе. Отмечается, что по ошибке ребенок ранил другого человека.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 23:31
Арестованы пятеро фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - СМИ
Ранее сообщалось, что в плен российским силовикам сдался экс-полковник СБУ, вербовщик и куратор подрывной деятельности украинских спецслужб в Донбассе.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр Бастрыкин
 
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