https://crimea.ria.ru/20221017/sledkom-proverit-informatsiyu-o-verbovke-detey-dlya-soversheniya-teraktov-1124934221.html

Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов

Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Следком проверит информацию о вербовке детей для совершения терактов

Следственный комитет РФ проверит сообщения о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Об этом сообщает пресс-служба силового... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T15:46

2022-10-17T15:46

2022-10-17T15:46

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ проверит сообщения о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.Информацию об этом проверит Главное следственное управление СК России, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела следователи изучают факт вербовки СБУ подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР. За это мальчику обещали поездку в Европе. Отмечается, что по ошибке ребенок ранил другого человека.Ранее сообщалось, что в плен российским силовикам сдался экс-полковник СБУ, вербовщик и куратор подрывной деятельности украинских спецслужб в Донбассе.

https://crimea.ria.ru/20221013/arestovany-pyatero-figurantov-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu---smi-1124870701.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин