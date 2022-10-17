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Число погибших в Ейске выросло до четырех, 25 человек пострадали - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Число погибших в Ейске выросло до четырех, 25 человек пострадали
Число погибших в Ейске выросло до четырех, 25 человек пострадали - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Число погибших в Ейске выросло до четырех, 25 человек пострадали
В результате возникшего после крушения самолета Су-34 в дворе жилого дома по улице Коммунистическая 20/1 в Ейске пожара пострадали 21 человек, четыре человека... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T21:07
2022-10-17T21:27
происшествия
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В результате возникшего после крушения самолета Су-34 в дворе жилого дома по улице Коммунистическая 20/1 в Ейске пожара пострадали 21 человек, четыре человека погибли.Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на заместителя губернатора Анну Минькову. По словам Миньковой, на место трагедии направили специалистов ожогового отделения из учреждений здравоохранения Краснодара, санавиацию и автомобили скорой помощи.Больницы готовы к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.По данным Ейской районной больницы, в результате крушения самолета погибли три человека, 19 пострадали. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что среди пострадавших трое детей 8-10 лет, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. В настоящее время пожар локализован, обломки самолета потушены. Отменена эвакуация близлежащих домов. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, военный самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске. Причиной крушения в Минобороны назвали возгорание одного из двигателей при взлете. Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир. По факту крушения самолета организована прокурорская проверка. На место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Следком России возбудил уголовное дело, на место направили криминалистов центрального аппарата ведомства. Кроме того, о происшествии в Ейске доложили президенту России Владимиру Путину. По его поручению контролировать ситуацию на месте вместе с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым будут глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-eyske-v-zhilom-rayone-upal-samolet---chto-izvestno-1124941266.html
https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-nazvali-prichinu-padeniya-voennogo-samoleta-v-eyske-1124941613.html
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происшествия, кубань
Число погибших в Ейске выросло до четырех, 25 человек пострадали

При крушении Су-34 во дворе жилого дома в Ейске пострадали 25 человек, четверо погибли

21:07 17.10.2022 (обновлено: 21:27 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Феликс Папикян / Перейти в фотобанкВ Ейске потерпел крушение самолет Су-34
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Феликс Папикян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В результате возникшего после крушения самолета Су-34 в дворе жилого дома по улице Коммунистическая 20/1 в Ейске пожара пострадали 21 человек, четыре человека погибли.
Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на заместителя губернатора Анну Минькову.
По словам Миньковой, на место трагедии направили специалистов ожогового отделения из учреждений здравоохранения Краснодара, санавиацию и автомобили скорой помощи.
Больницы готовы к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.
"В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных. Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести - 100 коек с кислородом. На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов. Задействовано 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, 2 бригады Щербиновской ЦРБ и 2 бригады Староминской ЦРБ. У нас в резерве 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и ещё одна в онкологии", - сообщила Минькова.
По данным Ейской районной больницы, в результате крушения самолета погибли три человека, 19 пострадали. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что среди пострадавших трое детей 8-10 лет, их состояние оценивается как легкой степени тяжести.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, военный самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.
Причиной крушения в Минобороны назвали возгорание одного из двигателей при взлете. Пилоты успели катапультироваться.
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Следком России возбудил уголовное дело, на место направили криминалистов центрального аппарата ведомства. Кроме того, о происшествии в Ейске доложили президенту России Владимиру Путину. По его поручению контролировать ситуацию на месте вместе с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым будут глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко.
ПроисшествияКубань
 
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