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ВСУ обстреляли здание администрации Донецка - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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ВСУ обстреляли здание администрации Донецка
ВСУ обстреляли здание администрации Донецка - РИА Новости Крым, 16.10.2022
ВСУ обстреляли здание администрации Донецка
В Донецке после очередного обстрела украинскими боевиками одна из ракет попала в здание городской администрации, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T09:17
2022-10-16T09:44
донецкая народная республика (днр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Донецке после очередного обстрела украинскими боевиками одна из ракет попала в здание городской администрации, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98 - прямое попадание в здание городской администрации", - сообщается в Telegram-канале СЦКК.При этом ранения получили два мирных жителя, она доставлены в Республиканский травматологический центр, сообщает штаб территориальной обороны. Кроме того, повреждены три автомобиля.По данным мэра города Алексея Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреливали из HIMARS.Всего за сутки ВСУ 40 раз открывали огонь по десяти районам ДНР, выпустив 175 единиц различных боеприпасов. В результате в Кировском районе Донецка погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Кировском районе и Ясиноватой.
https://crimea.ria.ru/20221015/pozhar-na-neftebaze-v-belgorodskoy-oblasti-potushili-1124906050.html
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донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ обстреляли здание администрации Донецка

Из-за обстрелов ВСУ в Донецке повреждено здание городской администрации

09:17 16.10.2022 (обновлено: 09:44 16.10.2022)
 
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Донецке после очередного обстрела украинскими боевиками одна из ракет попала в здание городской администрации, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98 - прямое попадание в здание городской администрации", - сообщается в Telegram-канале СЦКК.
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При этом ранения получили два мирных жителя, она доставлены в Республиканский травматологический центр, сообщает штаб территориальной обороны. Кроме того, повреждены три автомобиля.
По данным мэра города Алексея Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреливали из HIMARS.

"Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из населенного пункта Курахово. Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка", - написал он в своем Telegram.

Всего за сутки ВСУ 40 раз открывали огонь по десяти районам ДНР, выпустив 175 единиц различных боеприпасов. В результате в Кировском районе Донецка погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Кировском районе и Ясиноватой.
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
1 из 3
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
2 из 3
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
3 из 3
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
1 из 3
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
2 из 3
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
3 из 3
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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