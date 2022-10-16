https://crimea.ria.ru/20221016/vsu-obstrelyali-zdanie-administratsii-donetska-iz-himars-1124909889.html

ВСУ обстреляли здание администрации Донецка

ВСУ обстреляли здание администрации Донецка - РИА Новости Крым, 16.10.2022

ВСУ обстреляли здание администрации Донецка

В Донецке после очередного обстрела украинскими боевиками одна из ракет попала в здание городской администрации, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T09:17

2022-10-16T09:17

2022-10-16T09:44

донецкая народная республика (днр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Донецке после очередного обстрела украинскими боевиками одна из ракет попала в здание городской администрации, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98 - прямое попадание в здание городской администрации", - сообщается в Telegram-канале СЦКК.При этом ранения получили два мирных жителя, она доставлены в Республиканский травматологический центр, сообщает штаб территориальной обороны. Кроме того, повреждены три автомобиля.По данным мэра города Алексея Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреливали из HIMARS.Всего за сутки ВСУ 40 раз открывали огонь по десяти районам ДНР, выпустив 175 единиц различных боеприпасов. В результате в Кировском районе Донецка погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Кировском районе и Ясиноватой.

https://crimea.ria.ru/20221015/pozhar-na-neftebaze-v-belgorodskoy-oblasti-potushili-1124906050.html

донецкая народная республика (днр)

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донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине