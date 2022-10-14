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В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома
В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома
В Евпатории 10-летний ребенок сбежал из дома, испугавшись наказания родителей за прогулы школьных уроков. Мальчика обнаружили в заброшенном здании недалеко от... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T13:33
2022-10-14T13:33
евпатория
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 10-летний ребенок сбежал из дома, испугавшись наказания родителей за прогулы школьных уроков. Мальчика обнаружили в заброшенном здании недалеко от дома, сообщает МВД по Республике Крым.Сообщение о пропаже ребенка поступило дежурную часть ОМВД России по Евпатории вечером 13 октября. Женщина заявила, что ее 10-летний сын ушел из дома.В результате поисковых работ мальчика обнаружили в недостроенном здании недалеко от дома, его жизни и здоровью ничего не угрожало.Полицейские выяснили, что он ушел из дома, так как боялся наказания за прогулянные в школе занятия.Правоохранители вернули ребенка домой и провели профилактическую беседу с семьей.Ранее сообщалось о шестичасовых поисках малолетнего, который ушел из дома, чтобы навестить отца на другом конце города.
https://crimea.ria.ru/20220905/chtoby-deti-ne-propadali-glavnye-pravila-ot-poiskovika-otryada-lizaalert-1124399580.html
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евпатория, происшествия, мвд по республике крым
В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома

В Евпатории 10-летний мальчик сбежал из дома, испугавшись наказания за прогулы уроков

13:33 14.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемень в мужской руке
Ремень в мужской руке - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 10-летний ребенок сбежал из дома, испугавшись наказания родителей за прогулы школьных уроков. Мальчика обнаружили в заброшенном здании недалеко от дома, сообщает МВД по Республике Крым.
Сообщение о пропаже ребенка поступило дежурную часть ОМВД России по Евпатории вечером 13 октября. Женщина заявила, что ее 10-летний сын ушел из дома.
"По словам матери, у мальчика имеются трудности в общении, ранее он место жительства самостоятельно не покидал. На поиски ребенка в срочном порядке были ориентированы наружные наряды, весь личный состав отдела полиции и общественники", - говорится в сообщении.
В результате поисковых работ мальчика обнаружили в недостроенном здании недалеко от дома, его жизни и здоровью ничего не угрожало.
Полицейские выяснили, что он ушел из дома, так как боялся наказания за прогулянные в школе занятия.
Правоохранители вернули ребенка домой и провели профилактическую беседу с семьей.
Ранее сообщалось о шестичасовых поисках малолетнего, который ушел из дома, чтобы навестить отца на другом конце города.
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