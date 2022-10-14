https://crimea.ria.ru/20221014/v-evpatorii-rebenok-ispugalsya-nakazaniya-roditeley-i-sbezhal-iz-doma--1124885664.html

В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома

В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома - РИА Новости Крым, 14.10.2022

В Евпатории ребенок испугался наказания родителей и сбежал из дома

В Евпатории 10-летний ребенок сбежал из дома, испугавшись наказания родителей за прогулы школьных уроков. Мальчика обнаружили в заброшенном здании недалеко от... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T13:33

2022-10-14T13:33

2022-10-14T13:33

евпатория

происшествия

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории 10-летний ребенок сбежал из дома, испугавшись наказания родителей за прогулы школьных уроков. Мальчика обнаружили в заброшенном здании недалеко от дома, сообщает МВД по Республике Крым.Сообщение о пропаже ребенка поступило дежурную часть ОМВД России по Евпатории вечером 13 октября. Женщина заявила, что ее 10-летний сын ушел из дома.В результате поисковых работ мальчика обнаружили в недостроенном здании недалеко от дома, его жизни и здоровью ничего не угрожало.Полицейские выяснили, что он ушел из дома, так как боялся наказания за прогулянные в школе занятия.Правоохранители вернули ребенка домой и провели профилактическую беседу с семьей.Ранее сообщалось о шестичасовых поисках малолетнего, который ушел из дома, чтобы навестить отца на другом конце города.

https://crimea.ria.ru/20220905/chtoby-deti-ne-propadali-glavnye-pravila-ot-poiskovika-otryada-lizaalert-1124399580.html

евпатория

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евпатория, происшествия, мвд по республике крым