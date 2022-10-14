https://crimea.ria.ru/20221014/rossiyskie-voennye-otrazili-vse-ataki-vsu-na-trekh-klyuchevykh-napravleniyakh-1124887766.html

Российские военные отразили все атаки ВСУ на трех ключевых направлениях

Российские военные отразили все атаки ВСУ на трех ключевых направлениях - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Российские военные отразили все атаки ВСУ на трех ключевых направлениях

Российские военные в течение суток отразили все атаки украинских вооруженных формирований на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях,... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T14:33

2022-10-14T14:33

2022-10-14T14:33

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Российские военные в течение суток отразили все атаки украинских вооруженных формирований на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, потери противника составили до 280 военнослужащих и около 30 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказал он на брифинге в пятницу.На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Российские войска при поддержке артиллерии нанесли противнику огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. По данным МО РФ, уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.На Николаево-Криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области."Все атаки российскими войсками отражены. В результате огневого поражения уничтожено более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей", - добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20221014/vs-rf-unichtozhili-pod-lvovom-sklad-s-zapasami-zapadnogo-oruzhiya-i-tekhniki-1124887487.html

https://crimea.ria.ru/20221012/rossiyskie-voyska-otrazili-sem-popytok-nastupleniya-vsu-1124843433.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), новости