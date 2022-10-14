https://crimea.ria.ru/20221014/rnkb-s-nachala-goda-vydal-kredity-agrariyam-po-gosprogramme-na-2-mlrd-rub-1124880546.html

РНКБ с начала года выдал кредиты аграриям по госпрограмме на 2 млрд руб.

РНКБ с начала года выдал кредиты аграриям по госпрограмме на 2 млрд руб. - РИА Новости Крым, 14.10.2022

РНКБ с начала года выдал кредиты аграриям по госпрограмме на 2 млрд руб.

РНКБ Банк (ПАО) выдал за 9 месяцев 2022 года льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на общую сумму два миллиарда рублей, что в 1,5 раза... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T12:26

2022-10-14T12:26

2022-10-14T12:26

рнкб (пао)

экономика

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал за 9 месяцев 2022 года льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на общую сумму два миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает банк.Кредиты выданы в рамках федеральной программы льготного кредитования Минсельхоза РФ в соответствии с постановлением правительства РФ № 1528. Чаще всего предприниматели оформляли краткосрочные кредиты по этой программе на срок до одного года.По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. Также кредиты в рамках программы могут получить граждане, владеющие личными подсобными хозяйствами, которые отнесены к малым формам хозяйствования."Увеличение спроса сельхозпроизводителей на льготное кредитование очень важно для развития всего аграрно-промышленного комплекса. Именно поэтому мы стремимся предоставить для них максимально комфортные условия кредитования, в том числе в рамках льготных государственных программ поддержки российского бизнеса", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.

https://crimea.ria.ru/20221013/rnkb-uzhe-400-zavedeniy-obschepita-ispolzuyut-servis-elektronnykh-chaevykh-1124855606.html

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рнкб (пао), экономика, сельское хозяйство