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Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду
Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду
В среду в Крыму сохранится сухая прохладная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T00:01
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погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая прохладная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2... 4, днем +16...18 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью +10... 12, днем +17... 19 градусов.В Феодосии и Судаке без осадков, переменная облачность. Температура ночью +8… +10 градусов, днем +16… +18.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночная температура +7... 9 градусов, днем +16... 18.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, погода в крыму, крым
Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду

Прогноз погоды для Крыма на среду, 12 октября

00:01 12.10.2022
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая прохладная погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит всего +2…7, на побережье до 12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14…19, в горах 8…13", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2... 4, днем +16...18 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью +10... 12, днем +17... 19 градусов.
В Феодосии и Судаке без осадков, переменная облачность. Температура ночью +8… +10 градусов, днем +16… +18.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночная температура +7... 9 градусов, днем +16... 18.
Бельбекская долина - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 19:11Радио "Спутник в Крыму"
"Бабье лето" принесет в Крым 20-градусное тепло
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
22:07Главные события и заявления дня: 11 октября
21:46На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков
21:44Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
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21:08О чем договорились Шойгу и его турецкий коллега
20:57В Белом доме высказались о возможности войны с Россией
20:41В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний
20:20На сколько задерживается доставка почты в Севастополь
20:18Аксенов ввел режим высокой опасности в Керчи и Ленинском районе
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