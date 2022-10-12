https://crimea.ria.ru/20221012/prokhladno-i-sukho-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1124827919.html

Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду

Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду

В среду в Крыму сохранится сухая прохладная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T00:01

2022-10-12T00:01

2022-10-12T00:01

погода

погода в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124827679_283:0:1595:738_1920x0_80_0_0_3fa9643b4880ea47d4613c3bca734fa8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая прохладная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2... 4, днем +16...18 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью +10... 12, днем +17... 19 градусов.В Феодосии и Судаке без осадков, переменная облачность. Температура ночью +8… +10 градусов, днем +16… +18.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночная температура +7... 9 градусов, днем +16... 18.

https://crimea.ria.ru/20221009/babe-leto-prineset-v-krym-20-gradusnoe-teplo-1124750548.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крым