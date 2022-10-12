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Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду
Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду
В среду в Крыму сохранится сухая прохладная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T00:01
2022-10-12T00:01
2022-10-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая прохладная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2... 4, днем +16...18 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью +10... 12, днем +17... 19 градусов.В Феодосии и Судаке без осадков, переменная облачность. Температура ночью +8… +10 градусов, днем +16… +18.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночная температура +7... 9 градусов, днем +16... 18.
https://crimea.ria.ru/20221009/babe-leto-prineset-v-krym-20-gradusnoe-teplo-1124750548.html
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погода, погода в крыму, крым
Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду
Прогноз погоды для Крыма на среду, 12 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая прохладная погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит всего +2…7, на побережье до 12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14…19, в горах 8…13", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2... 4, днем +16...18 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью +10... 12, днем +17... 19 градусов.
В Феодосии и Судаке без осадков, переменная облачность. Температура ночью +8… +10 градусов, днем +16… +18.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночная температура +7... 9 градусов, днем +16... 18.