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Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
Во вторник погоду в Крыму определит влияние холодного атмосферного фронта. Ночью местами пройдут небольшие дожди, усилится северо-западный ветер до штормовых... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-11T00:01
2022-10-11T00:01
2022-10-10T17:11
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму определит влияние холодного атмосферного фронта. Ночью местами пройдут небольшие дожди, усилится северо-западный ветер до штормовых значений 20-25 м/с, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +15…17.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Керчи без осадков. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18.В Евпатории тоже без осадков, но чуть прохладнее. В ночные часы будет +9..11, днем +15...17.На всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество
Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник, 11 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму определит влияние холодного атмосферного фронта. Ночью местами пройдут небольшие дожди, усилится северо-западный ветер до штормовых значений 20-25 м/с, сообщает региональный гидрометцентр.
"Днем без осадков, ветер ослабеет до умеренного. Похолодает. Температура воздуха ночью +3…8, на побережье до +12, днем +13…18", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +15…17.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Керчи без осадков. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18.
В Евпатории тоже без осадков, но чуть прохладнее. В ночные часы будет +9..11, днем +15...17.
На всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.