https://crimea.ria.ru/20221011/vse-esche-vetreno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1124808267.html

Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник

Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник

Во вторник погоду в Крыму определит влияние холодного атмосферного фронта. Ночью местами пройдут небольшие дожди, усилится северо-западный ветер до штормовых... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-11T00:01

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крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму определит влияние холодного атмосферного фронта. Ночью местами пройдут небольшие дожди, усилится северо-западный ветер до штормовых значений 20-25 м/с, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +15…17.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Керчи без осадков. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18.В Евпатории тоже без осадков, но чуть прохладнее. В ночные часы будет +9..11, днем +15...17.На всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество