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Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона
Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона
Киевский режим начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, которое может начаться в ближайшее время, заявил член... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T09:27
2022-10-10T09:27
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, которое может начаться в ближайшее время, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.ВСУ могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум – в течение двух-трех недель, добавил он.
https://crimea.ria.ru/20221008/vs-rf-otrazili-popytki-nastupleniya-vsu-na-trekh-napravleniyakh---minoborony-1124778941.html
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона

Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область

09:27 10.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПовседневная жизнь в городе Васильевка Запорожской области
Повседневная жизнь в городе Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, которое может начаться в ближайшее время, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена". Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы", – цитирует Рогова РИА Новости.
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ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - Минобороны
ВСУ могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум – в течение двух-трех недель, добавил он.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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