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Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона
Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона
Киевский режим начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, которое может начаться в ближайшее время, заявил член... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T09:27
2022-10-10T09:27
2022-10-10T09:27
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, которое может начаться в ближайшее время, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.ВСУ могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум – в течение двух-трех недель, добавил он.
https://crimea.ria.ru/20221008/vs-rf-otrazili-popytki-nastupleniya-vsu-na-trekh-napravleniyakh---minoborony-1124778941.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона
Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область