"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена". Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы", – цитирует Рогова РИА Новости.