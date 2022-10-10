https://crimea.ria.ru/20221010/aksenov-zayavil-ob-izmenenii-podkhoda-k-provedeniyu-spetsoperatsii-na-ukraine-1124800036.html

Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине

Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что после изменения подхода темпы специальной военной операции России на Украине не будут сбавляться. РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T11:57

2022-10-10T11:57

2022-10-10T11:59

сергей аксенов

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что после изменения подхода темпы специальной военной операции России на Украине не будут сбавляться."Подходы к проведению специальной военной операции изменены", – написал он в своем Telegram-канале и выразил надежду, что "теперь темпы операции сбавляться не будут".В понедельник, 10 октября, взрывы прогремели как минимум в семи городах Украины – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.В регионах приостановлено движение на линиях метрополитена, наблюдаются резкие скачки напряжения в электросети, города частично остались без света, воды и интернета. Железнодорожный оператор Украины предупредил о возможной задержке поездов из-за повреждения сети.* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20221010/v-neskolkikh-gorodakh-ukrainy-progremeli-vzryvy--smi-1124797755.html

украина

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2022

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сергей аксенов, украина, специальная военная операция рф на украине