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Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине
Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что после изменения подхода темпы специальной военной операции России на Украине не будут сбавляться. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T11:57
2022-10-10T11:59
сергей аксенов
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что после изменения подхода темпы специальной военной операции России на Украине не будут сбавляться."Подходы к проведению специальной военной операции изменены", – написал он в своем Telegram-канале и выразил надежду, что "теперь темпы операции сбавляться не будут".В понедельник, 10 октября, взрывы прогремели как минимум в семи городах Украины – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.В регионах приостановлено движение на линиях метрополитена, наблюдаются резкие скачки напряжения в электросети, города частично остались без света, воды и интернета. Железнодорожный оператор Украины предупредил о возможной задержке поездов из-за повреждения сети.* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20221010/v-neskolkikh-gorodakh-ukrainy-progremeli-vzryvy--smi-1124797755.html
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сергей аксенов, украина, специальная военная операция рф на украине
Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине

Аксенов: подходы к проведению специальной военной операции на Украине изменены

11:57 10.10.2022 (обновлено: 11:59 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что после изменения подхода темпы специальной военной операции России на Украине не будут сбавляться.
"Подходы к проведению специальной военной операции изменены", – написал он в своем Telegram-канале и выразил надежду, что "теперь темпы операции сбавляться не будут".
Спасатели осматривают место падения ракеты в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:42
В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ
В понедельник, 10 октября, взрывы прогремели как минимум в семи городах Украины – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В регионах приостановлено движение на линиях метрополитена, наблюдаются резкие скачки напряжения в электросети, города частично остались без света, воды и интернета. Железнодорожный оператор Украины предупредил о возможной задержке поездов из-за повреждения сети.
* запрещенная в России террористическая организация
 
Сергей АксеновУкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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