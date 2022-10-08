https://crimea.ria.ru/20221008/krymskiy-most-budet-operativno-vosstanovlen--konstantinov-1124764182.html

Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов

Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов

Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений, на месте работают эксперты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T09:49

2022-10-08T09:49

2022-10-08T09:49

радио "спутник в крыму"

крым

происшествия

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений, на месте работают эксперты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Также Константинов оценил общий уровень безопасности полуострова:.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, владимир константинов