Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221008/krymskiy-most-budet-operativno-vosstanovlen--konstantinov-1124764182.html
Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений, на месте работают эксперты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T09:49
2022-10-08T09:49
радио "спутник в крыму"
крым
происшествия
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124445841_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f43acac9533c19f28b34e2d9e1cb6d55.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений, на месте работают эксперты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Также Константинов оценил общий уровень безопасности полуострова:.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124445841_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_139c0ad7c5ec67c750af93309d6a369c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, владимир константинов
Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов

Константинов: Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений

09:49 08.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевВладимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений, на месте работают эксперты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Разрушения не такие глобальные. Восстановление будет сделано быстро. Сейчас экспертиза должна определить уровень повреждений. На это потребуется время, но это будет сделано быстро. Движение восстановится, но выводы, конечно, нужно делать. Вся власть Крыма мобилизована. Глава республики с утра на объекте, принимаются все необходимые меры", - сказал спикер крымского парламента.
Также Константинов оценил общий уровень безопасности полуострова:.
"Безопасность Крыма на нормальном уровне. Эти теракты были все время. Попытки не прекращались никогда за всю 8-летнюю историю. Мы должны принять ответные меры. Руководство этим сейчас занимается", - заявил он.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымПроисшествияВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо
11:04На сколько дней Крыму хватит запасов топлива – Минэнерго РФ
10:49Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту
10:35Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена
10:28Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров
10:27Керченская паромная переправа возобновила работу
10:10Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин
10:05Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
10:04По факту ЧП на Крымском мосту СК возбудил уголовное дело
09:49Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
09:46Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром
09:41Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ
09:30Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин
09:21ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистерна
09:02Поезда в Крым задерживаются
08:58Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта
08:37ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы
08:32Как отучить ребенка списывать домашнее задание из интернета
08:06С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной
08:04Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму
Лента новостейМолния