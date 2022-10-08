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Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений, на месте работают эксперты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T09:49
2022-10-08T09:49
2022-10-08T09:49
радио "спутник в крыму"
крым
происшествия
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений, на месте работают эксперты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Также Константинов оценил общий уровень безопасности полуострова:.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, владимир константинов
Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
Константинов: Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост будет оперативно восстановлен после оценки повреждений, на месте работают эксперты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Разрушения не такие глобальные. Восстановление будет сделано быстро. Сейчас экспертиза должна определить уровень повреждений. На это потребуется время, но это будет сделано быстро. Движение восстановится, но выводы, конечно, нужно делать. Вся власть Крыма мобилизована. Глава республики с утра на объекте, принимаются все необходимые меры", - сказал спикер крымского парламента.
Также Константинов оценил общий уровень безопасности полуострова:.
"Безопасность Крыма на нормальном уровне. Эти теракты были все время. Попытки не прекращались никогда за всю 8-летнюю историю. Мы должны принять ответные меры. Руководство этим сейчас занимается", - заявил он.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.