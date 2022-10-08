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Эксперт рассказал о погодных условиях в акватории Керченского пролива - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Эксперт рассказал о погодных условиях в акватории Керченского пролива
Эксперт рассказал о погодных условиях в акватории Керченского пролива - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Эксперт рассказал о погодных условиях в акватории Керченского пролива
В ближайшие трое суток порывы ветра в акватории Керченского пролива будут достигать 23 м/с, что вводит ограничения на работу паромной переправы. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T15:19
2022-10-08T15:19
чп на крымском мосту
погода в крыму
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток порывы ветра в акватории Керченского пролива будут достигать 23 м/с, что вводит ограничения на работу паромной переправы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, такие синоптические условия вводят ограничения на работу паромных переправ, однако судоходство возможно в обычном режиме.Кратковременные изменения погоды ожидаются завтра днем, однако полноценная работа переправы, по мнению синоптика, возможно не раньше среды, 12 октября."Завтра днем ветер утихнет до 5-10 м/с, но ненадолго, поскольку, начиная с ночи понедельника – середины дня вторника включительно, то есть 10 и 11 октября, порывы ветра вновь начнут превышать отметку в 15 м/с", – сказал он.Ранее сообщалось, что в Керчи организовано размещение всех, кто планировал выезжать по мосту.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/zhdem-otpravku-na-paromy-chto-proiskhodit-na-zhd-vokzale-simferopolya-1124773458.html
https://crimea.ria.ru/20221008/v-rosturizme-rasskazali-o-situatsii-s-turistami-v-krymu-1124770520.html
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РИА Новости Крым
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чп на крымском мосту, погода в крыму, крым, транспорт
Эксперт рассказал о погодных условиях в акватории Керченского пролива

ФОБОС: порывы ветра в Керченском проливе в ближайшие дни достигнут 23 м/с

15:19 08.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток порывы ветра в акватории Керченского пролива будут достигать 23 м/с, что вводит ограничения на работу паромной переправы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Запуск паромной переправы в текущих погодных условиях маловероятен. Фактически порывы ветра достигают 15-17 м/с, в акватории местами до 23 м/с. Чтобы понимать, насколько это серьезный ветер, это 7 баллов волнения моря, 61 км/ч. Высота волн при этом может достигать одного метра", – рассказал Тишковец.
По его словам, такие синоптические условия вводят ограничения на работу паромных переправ, однако судоходство возможно в обычном режиме.
Кратковременные изменения погоды ожидаются завтра днем, однако полноценная работа переправы, по мнению синоптика, возможно не раньше среды, 12 октября.
"Завтра днем ветер утихнет до 5-10 м/с, но ненадолго, поскольку, начиная с ночи понедельника – середины дня вторника включительно, то есть 10 и 11 октября, порывы ветра вновь начнут превышать отметку в 15 м/с", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Керчи организовано размещение всех, кто планировал выезжать по мосту.
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По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
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