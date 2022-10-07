https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html

Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине

Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине

Военный потенциал России позволяет ей серьезно сопротивляться странам НАТО, воюющим руками Украины, главный залог успеха РФ в спецоперации – нравственная и... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T19:01

2022-10-07T19:01

2022-10-07T19:01

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

мнения

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124756771_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_4a0e4bf2d7d8559c922073524158c9e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Военный потенциал России позволяет ей серьезно сопротивляться странам НАТО, воюющим руками Украины, главный залог успеха РФ в спецоперации – нравственная и идеологическая мобилизация населения и безусловная вера в победу, уверен военный эксперт Юрий Кнутов."Уровень оснащения и боевой готовности наших Вооруженных сил позволяет нам достаточно серьезно сопротивляться странам НАТО и даже одерживать победы. Мы должны провести мобилизацию уже с точки зрения идеологической и нравственной. Мы сейчас должны все осознать, что это война на уничтожение нашей страны и, исходя из этого, принимать соответствующие меры", – сказал Кнутов на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По мнению военного эксперта, также нужно создать национальный фонд обороны, в который необходимо вкладывать серьезные деньги. С помощью средств этого фонда военных можно будет оперативно снабжать всем необходимым, пояснил он.Также важнейшим фактором является вера всего населения в победу, добавил Кнутов.Кнутов также выразил убеждение, что применение Россией тактического ядерного оружия в ходе спецоперации нецелесообразно. По его словам, сейчас нужно максимально сдержать наступление украинских войск, и в оборонительных боях измотать и обескровить противника, погасив его наступательный порыв. За это время ВС РФ смогут подтянуть резервы, подготовленные в ходе частичной мобилизации."На мобилизацию 300 тысяч человек в целом уходит около месяца. Подготовка их также занимает три-четыре недели. Можно говорить о том, что в конце ноября – начале декабря достаточно серьезные резервы пойдут, появится возможность переходить от обороны к наступательным действиям. Но за это время надо продержаться", – подчеркнул военный эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html

https://crimea.ria.ru/20221005/kogda-vs-rf-smogut-perelomit-situatsiyu-na-fronte--voennyy-ekspert--1124725608.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, армия и флот, мнения, российская федерация (россия, рф)