https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html
Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине
Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине
Военный потенциал России позволяет ей серьезно сопротивляться странам НАТО, воюющим руками Украины, главный залог успеха РФ в спецоперации – нравственная и... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T19:01
2022-10-07T19:01
2022-10-07T19:01
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
мнения
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Военный потенциал России позволяет ей серьезно сопротивляться странам НАТО, воюющим руками Украины, главный залог успеха РФ в спецоперации – нравственная и идеологическая мобилизация населения и безусловная вера в победу, уверен военный эксперт Юрий Кнутов."Уровень оснащения и боевой готовности наших Вооруженных сил позволяет нам достаточно серьезно сопротивляться странам НАТО и даже одерживать победы. Мы должны провести мобилизацию уже с точки зрения идеологической и нравственной. Мы сейчас должны все осознать, что это война на уничтожение нашей страны и, исходя из этого, принимать соответствующие меры", – сказал Кнутов на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По мнению военного эксперта, также нужно создать национальный фонд обороны, в который необходимо вкладывать серьезные деньги. С помощью средств этого фонда военных можно будет оперативно снабжать всем необходимым, пояснил он.Также важнейшим фактором является вера всего населения в победу, добавил Кнутов.Кнутов также выразил убеждение, что применение Россией тактического ядерного оружия в ходе спецоперации нецелесообразно. По его словам, сейчас нужно максимально сдержать наступление украинских войск, и в оборонительных боях измотать и обескровить противника, погасив его наступательный порыв. За это время ВС РФ смогут подтянуть резервы, подготовленные в ходе частичной мобилизации."На мобилизацию 300 тысяч человек в целом уходит около месяца. Подготовка их также занимает три-четыре недели. Можно говорить о том, что в конце ноября – начале декабря достаточно серьезные резервы пойдут, появится возможность переходить от обороны к наступательным действиям. Но за это время надо продержаться", – подчеркнул военный эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html
https://crimea.ria.ru/20221005/kogda-vs-rf-smogut-perelomit-situatsiyu-na-fronte--voennyy-ekspert--1124725608.html
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, армия и флот, мнения, российская федерация (россия, рф)
Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине
Эксперт Кнутов: залог победы России в СВО – нравственная и идеологическая мобилизация
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Военный потенциал России позволяет ей серьезно сопротивляться странам НАТО, воюющим руками Украины, главный залог успеха РФ в спецоперации – нравственная и идеологическая мобилизация населения и безусловная вера в победу, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.
"Уровень оснащения и боевой готовности наших Вооруженных сил позволяет нам достаточно серьезно сопротивляться странам НАТО и даже одерживать победы. Мы должны провести мобилизацию уже с точки зрения идеологической и нравственной. Мы сейчас должны все осознать, что это война на уничтожение нашей страны и, исходя из этого, принимать соответствующие меры", – сказал Кнутов на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По мнению военного эксперта, также нужно создать национальный фонд обороны, в который необходимо вкладывать серьезные деньги. С помощью средств этого фонда военных можно будет оперативно снабжать всем необходимым, пояснил он.
Также важнейшим фактором является вера всего населения в победу, добавил Кнутов.
"Перед Великой Отечественной войной и в первый ее период против нас воевала вся Европа. Экономика Советского Союза была в разы меньше, слабее, вооружение нашей армии количественно и качественно было гораздо хуже, чем то, которое имела немецкая армия. Несмотря на это мы победили. Если есть уверенность в победе, победа будет одержана", – убежден аналитик.
Кнутов также выразил убеждение, что применение Россией тактического ядерного оружия в ходе спецоперации нецелесообразно. По его словам, сейчас нужно максимально сдержать наступление украинских войск, и в оборонительных боях измотать и обескровить противника, погасив его наступательный порыв. За это время ВС РФ смогут подтянуть резервы, подготовленные в ходе частичной мобилизации.
"На мобилизацию 300 тысяч человек в целом уходит около месяца. Подготовка их также занимает три-четыре недели. Можно говорить о том, что в конце ноября – начале декабря достаточно серьезные резервы пойдут, появится возможность переходить от обороны к наступательным действиям. Но за это время надо продержаться", – подчеркнул военный эксперт.