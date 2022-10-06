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Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен
Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен
Ограничение на посещение лесов Крыма и въезд в них транспортных средств, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено до конца октября. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T18:32
2022-10-06T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов Крыма и въезд в них транспортных средств, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.В частности, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и природных экосистемах, а также на прилегающих к ним территориях, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Табу распространяется и на сельскохозяйственные палы и сварочные работы.В ведомстве уточнили, что находиться в лесах можно только в определенных местах отдыха, причем, их посещение бесплатно.
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РИА Новости Крым
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крым, мчс крыма, экология
Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен

Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен на 21 день

18:32 06.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОсень в Крыму.
Осень в Крыму. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов Крыма и въезд в них транспортных средств, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"Приказом минэкологии Крыма на территории земель лесного фонда в Крыму на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
В частности, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и природных экосистемах, а также на прилегающих к ним территориях, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Табу распространяется и на сельскохозяйственные палы и сварочные работы.
В ведомстве уточнили, что находиться в лесах можно только в определенных местах отдыха, причем, их посещение бесплатно.
 
КрымМЧС КрымаЭкология
 
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