https://crimea.ria.ru/20221006/zapret-na-poseschenie-lesov-kryma-i-vezd-v-nikh-prodlen-1124740586.html

Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен

Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен

Ограничение на посещение лесов Крыма и въезд в них транспортных средств, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено до конца октября. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T18:32

2022-10-06T18:32

2022-10-06T18:32

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экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов Крыма и въезд в них транспортных средств, введенное 1 июня для обеспечения пожарной безопасности, продлено до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.В частности, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и природных экосистемах, а также на прилегающих к ним территориях, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Табу распространяется и на сельскохозяйственные палы и сварочные работы.В ведомстве уточнили, что находиться в лесах можно только в определенных местах отдыха, причем, их посещение бесплатно.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, экология