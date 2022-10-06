https://crimea.ria.ru/20221006/v-krymu-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-chetverg-1124726647.html

В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг

В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 06.10.2022

В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг

До конца рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный тип погоды, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T00:01

2022-10-06T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. До конца рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный тип погоды, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +18...20.В Севастополе облачно, без дождя. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +18…20.В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +11…13, днем воздух прогреется до +19…21. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Евпатории +20 градусов, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии +19, в Керченском проливе и в Азовском море +18.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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