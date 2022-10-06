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В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
До конца рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный тип погоды, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T00:01
2022-10-06T00:01
2022-10-06T00:01
погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. До конца рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный тип погоды, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +18...20.В Севастополе облачно, без дождя. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +18…20.В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +11…13, днем воздух прогреется до +19…21. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Евпатории +20 градусов, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии +19, в Керченском проливе и в Азовском море +18.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крым
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 6 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. До конца рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный тип погоды, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +13, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2, днем воздух прогреется до +17…22, в горах 10…15 градусов тепла", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +18...20.
В Севастополе облачно, без дождя. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +18…20.
В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +11…13, днем воздух прогреется до +19…21. В Евпатории днем погода аналогичная, ночью на два градуса прохладнее.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Евпатории +20 градусов, Алушты, Севастополя Черноморского, Феодосии +19, в Керченском проливе и в Азовском море +18.