https://crimea.ria.ru/20221006/putin-prizval-podgotovit-plany-na-sluchay-usileniya-sanktsiy-protiv-rossii-1124736271.html

Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России

Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России

Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, поэтому необходимо иметь эффективные планы действий и последовательно их исполнять. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T14:23

2022-10-06T14:23

2022-10-06T14:24

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, поэтому необходимо иметь эффективные планы действий и последовательно их исполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Также президент поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. В числе негативных тенденций в экономике Путин назвал слабый потребительский спрос."В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8 процента в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - добавил он.В связи с этим он поручил продумать механизмы, которые обеспечат стабильную работу потребительского сектора.Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. И подчеркивал, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, в то время как Россия разрабатывает и реализует планы поддержки различных отраслей экономики и поступательно решает все возникающие проблемы.

https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html

https://crimea.ria.ru/20220915/ekonomist-obyasnil-ustoychivost-ekonomiki-rossii-v-period-krizisov-1124498517.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), экономика, санкции против россии