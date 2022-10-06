Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221006/putin-prizval-podgotovit-plany-na-sluchay-usileniya-sanktsiy-protiv-rossii-1124736271.html
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России
Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, поэтому необходимо иметь эффективные планы действий и последовательно их исполнять. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T14:23
2022-10-06T14:24
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
экономика
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124677796_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_c17d7b9ebc1adced535178330cf2fd59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, поэтому необходимо иметь эффективные планы действий и последовательно их исполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Также президент поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. В числе негативных тенденций в экономике Путин назвал слабый потребительский спрос."В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8 процента в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - добавил он.В связи с этим он поручил продумать механизмы, которые обеспечат стабильную работу потребительского сектора.Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. И подчеркивал, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, в то время как Россия разрабатывает и реализует планы поддержки различных отраслей экономики и поступательно решает все возникающие проблемы.
https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html
https://crimea.ria.ru/20220915/ekonomist-obyasnil-ustoychivost-ekonomiki-rossii-v-period-krizisov-1124498517.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124677796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7b3d6557203ca6fe2f080dc2ad6366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), экономика, санкции против россии
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России

Путин считает, что санкционное давление на Россию будет усиливаться и нужно иметь план

14:23 06.10.2022 (обновлено: 14:24 06.10.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, поэтому необходимо иметь эффективные планы действий и последовательно их исполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять", - сказал он.
Также президент поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. В числе негативных тенденций в экономике Путин назвал слабый потребительский спрос.
Объекты по приему и распределению природного газа из газопровода Северный поток — 1 на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade
07:59
Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России
"В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8 процента в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - добавил он.
В связи с этим он поручил продумать механизмы, которые обеспечат стабильную работу потребительского сектора.
Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 08:02Радио "Спутник в Крыму"
Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов
Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. И подчеркивал, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, в то время как Россия разрабатывает и реализует планы поддержки различных отраслей экономики и поступательно решает все возникающие проблемы.
 
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)ЭкономикаСанкции против России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30ВСУ сдают позиции на Артемовском направлении — Пушилин
14:23Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России
14:09Захарова: учения США, Японии и Кореи – угроза нацбезопасности России
13:57Никитский ботсад выплатит мобилизованным сотрудникам по 50 тысяч рублей
13:41ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций
13:29Захарова прокомментировала новые поставки Киеву РСЗО HIMARS
13:18За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду
13:09Еврокомиссар: вступление Украины в НАТО невозможно
12:56СМИ: расстрелявший детей в Таиланде убил свою семью и покончил с собой
12:41Автобус с пассажирами попал в ДТП в Феодосии
12:36В Крыму ждут "минус": объявлено штормовое предупреждение
12:12На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту
11:59Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей
11:3726 кг взрывчатки и 12 тыс. патронов: в ЛНР нашли крупный схрон
11:20Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ
11:07В Саках у пассажирки автобуса украли багаж на 120 тысяч рублей
10:44В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки
10:43Бастрыкин взял под контроль дело о конфликте детей в лагере Крыма
10:36В четверг часть Крыма останется без воды
10:24В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны
Лента новостейМолния