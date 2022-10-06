https://crimea.ria.ru/20221006/putin-prizval-podgotovit-plany-na-sluchay-usileniya-sanktsiy-protiv-rossii-1124736271.html
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России
Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, поэтому необходимо иметь эффективные планы действий и последовательно их исполнять. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T14:23
2022-10-06T14:23
2022-10-06T14:24
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, поэтому необходимо иметь эффективные планы действий и последовательно их исполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Также президент поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. В числе негативных тенденций в экономике Путин назвал слабый потребительский спрос."В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8 процента в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - добавил он.В связи с этим он поручил продумать механизмы, которые обеспечат стабильную работу потребительского сектора.Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. И подчеркивал, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, в то время как Россия разрабатывает и реализует планы поддержки различных отраслей экономики и поступательно решает все возникающие проблемы.
https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html
https://crimea.ria.ru/20220915/ekonomist-obyasnil-ustoychivost-ekonomiki-rossii-v-period-krizisov-1124498517.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), экономика, санкции против россии
Путин призвал подготовить планы на случай усиления санкций против России
Путин считает, что санкционное давление на Россию будет усиливаться и нужно иметь план
14:23 06.10.2022 (обновлено: 14:24 06.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, поэтому необходимо иметь эффективные планы действий и последовательно их исполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять", - сказал он.
Также президент поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. В числе негативных тенденций в экономике Путин назвал слабый потребительский спрос.
"В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8 процента в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - добавил он.
В связи с этим он поручил продумать механизмы, которые обеспечат стабильную работу потребительского сектора.
Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. И подчеркивал, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, в то время как Россия разрабатывает и реализует планы поддержки различных отраслей экономики и поступательно решает все возникающие проблемы.